Distinguieron a mujeres por su aporte a las colectividades de la ciudad

El reconocimiento fue por sus trayectorias y aportes a la cultura de las colectividades. El acto se realizó este lunes en Sala Mayo. La intendenta Rosario Romero destacó el aporte de las mujeres distinguidas.
En el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora 2026, la ceremonia buscó dar visibilidad y poner en valor el trabajo de las mujeres en las colectividades, promoviendo su participación y protagonismo en la vida social y cultural de la ciudad.
La intendenta Rosario Romero puso en valor el aporte de las mujeres de colectividades para mantener viva la tradición y la cultura. “Fue una hermosa jornada; desafié a las mujeres a que contemos historias de abuelas, de madres, hay que recoger el testimonio de las mujeres. Y todas las que fueron reconocidas tienen una trayectoria velando por la cultura que nos trajeron los inmigrantes, pero también velando por nuestra Argentina”.
El director general de Colectividades de la Municipalidad de Paraná y presidente de la Confederación Argentina de Colectividades, Sebastián Tommasi, manifestó: “La distinción la hicieron las colectividades para las mujeres que trabajan todos los días. Agradecemos el espacio que nos dio la Municipalidad para poder llevar adelante esto”.
A su tiempo, el presidente de la Unión de Colectividades de Entre Ríos, José Gareis, señaló: “Felicitamos a la Unión de Colectividades de Entre Ríos y al trabajo en conjunto que hacemos las colectividades en Paraná”.
Olga Gómez de Chicco, representante de la familia Piemontesa, sostuvo: “Entre Ríos es crisol de razas; hoy tenemos la Confederación de Colectividades, se ha caminado y luchado mucho”.
Ina Bringas, representante de la colectividad croata, expresó: “Agradezco el reconocimiento”.
Cada una de las colectividades seleccionaron las mujeres distinguidas y homenajeadas en este acto, reconociendo a quienes, con esfuerzo y dedicación, han contribuido a preservar, transmitir y enriquecer la identidad cultural de sus comunidades. Este reconocimiento pone en valor su rol en la vida social, cultural y comunitaria.
Participaron las concejales Luisina Minni, Susana Farías, Fernanda Facello y el concejal Fernando Quinodoz; el secretario de Educación, Cultura y Convivencia Ciudadana, Rubén Clavenzani, y el Defensor del Pueblo de Paraná, Lisandro Amavet.
Mujeres distinguidas
-María Isabel Dubroca de Furios (Sociedad Friulana)
-María Juliana Abasgoitia (Asociación Vasca Urrundik)
-Mariela Mundani (Centro Valesano Paraná)
-Raquel Vilche Roy (Asociación Entrerriana Francesa)
-María Trinidad Felui Sorribes (Casal de Catalunya)
-Gloria Tommasi (Venetos Entre Ríos)
-Nilda Ester Falconi de Rodríguez - Centro Asturiano de
Paraná
-Oriana Cherini - Casa de Rusia Paraná
-Nadia Planiscek - Asociación Eslovena Triglav de Entre Ríos
-Gabriela Luquez Antonini - Unión Suiza de Paraná
-Verónica Fischbach - Asociación Argentina Luxemburguesa
-Ina Bringas - Familia Croata
-Olga Gómez de Chicco - Familia Piemontesa
-Melisa Wilson - Asociación de Familias Sicilianas de Paraná
-Iris Weinzettel - Sociedad Alemana de Paraná
-María Angélica Percrra de David - Unión Árabe de Paraná
-Nilda Perla Arlettaz - Familia Belga
-Luisa Bellmann - Asociación Dante Alighieri
-María de los Angeles Scetta - Centro Ligure de Paraná
Griselda Albornoz – Sociedad Italiana de Paraná
-Ana María Lozano - Comunidad Boliviana
-Dora Victorina Udriot - Sociedad Francesa de Socorros Mutuos
-Patricia Scavone de Ball (Sociedad Italiana de Crespo)
-Ysabel Russo de Venezuela
-Nancy Esmeralda Quevedo Gabrielli de Uruguay
-Ana Contreras (Chile)
-Dorita Seigorman de Marcó (Sociedad Israelita de Paraná)
-Andrea Aguirre (México).