Detectaron en el Túnel un camión que transportaba bovinos con garrapatas

El procedimiento se realizó en el Puesto de Control Vial Túnel. Transportaba 29 bovinos y, tras constatarse la presencia de garrapatas, un veterinario policial dispuso que la carga regresara a su lugar de origen.
Detectaron un camión que transportaba bovinos con garrapatas durante un control realizado en el Puesto de Control Vial Túnel, en el marco de un procedimiento por infracción a la Ley Nacional 12.566 y normativas del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA).
El operativo fue llevado adelante por personal de la Dirección General de Prevención y Seguridad Vial, quienes detuvieron la marcha de un camión que circulaba en sentido Paraná–Santa Fe transportando ganado. Se trataba de un camión Iveco modelo 170E28 MLL, cuyo conductor es oriundo de la ciudad de Villa Carlos Paz, provincia de Córdoba.
Detectaron garrapatas en los animales
Durante la inspección del transporte, los efectivos constataron que el vehículo trasladaba un total de 29 bovinos. Al realizarse el control sanitario de la carga, se detectó la presencia de garrapatas en los animales, lo que constituye una infracción a la normativa vigente en materia de sanidad animal.
Ante esta situación se convocó a un veterinario policial, quien evaluó el estado sanitario del ganado. Tras la revisión correspondiente, el profesional dispuso que la carga regresara a su lugar de origen, con el fin de evitar riesgos sanitarios y cumplir con las disposiciones establecidas por los organismos de control.
Control sanitario del transporte de ganado
Este tipo de procedimientos se enmarca en los controles que se realizan de manera permanente en los puestos viales para verificar las condiciones sanitarias del traslado de animales.
Las autoridades recuerdan que la garrapata bovina es un parásito que puede afectar seriamente la producción ganadera, por lo que su detección durante el transporte obliga a aplicar medidas inmediatas.