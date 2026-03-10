Motociclista resultó herido tras chocar con un auto en una esquina

Un motociclista resultó herido tras protagonizar un accidente de tránsito este martes por la mañana, luego de colisionar con un automóvil en la intersección de calles Gobernador Cresto y Lieberman, en la ciudad de Concordia.

El siniestro vial ocurrió alrededor de las 7:20, cuando personal de la Comisaría Cuarta tomó conocimiento del hecho y acudió al lugar para realizar las actuaciones correspondientes. De acuerdo con los primeros datos recabados en la escena, el accidente involucró a una motocicleta de 150 centímetros cúbicos y un automóvil Toyota Etios.

La motocicleta era conducida por un joven de 27 años, mientras que el automóvil estaba al mando de una mujer de 56 años.

Según las primeras informaciones, la moto circulaba por calle Lieberman en sentido oeste, mientras que el vehículo lo hacía por Gobernador Cresto en dirección sur-norte.

Por circunstancias que aún se tratan de establecer, ambos rodados colisionaron en la intersección, lo que provocó que el conductor del vehículo de menor porte resultara herido, dio a conocer DRU.

Como consecuencia del impacto, el motociclista sufrió lesiones y debió recibir asistencia, mientras se aguardaba el diagnóstico médico para determinar la gravedad de las mismas. En el lugar intervino personal policial, que trabajó en la organización del tránsito y en las actuaciones correspondientes para esclarecer cómo ocurrió el siniestro

