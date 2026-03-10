La Municipalidad de Paraná implementa el nuevo Código de Justicia Municipal de Faltas

La Ordenanza 10.257, que entró en vigencia el 2 de diciembre de 2025, actualiza el régimen de faltas, amplía las herramientas de intervención estatal e incorpora sanciones alternativas orientadas a la convivencia y al cuidado del espacio público.
Es una herramienta construida a partir del consenso que moderniza el sistema sancionatorio y lo adecua a las dinámicas actuales de la ciudad.
La normativa amplía el abanico de respuestas del Estado frente a una infracción. La multa económica deja de ser la única opción y se incorporan sanciones alternativas como la capacitación, el trabajo comunitario y la remediación, que pueden aplicarse de manera principal o complementaria según la gravedad del hecho y el daño ocasionado.
El Código establece un sistema gradual de sanciones que incluye amonestaciones, multas, inhabilitaciones, clausuras, decomisos y prohibiciones de concurrencia, permitiendo una intervención proporcional y adecuada a cada situación.
Asimismo, otorga a jueces y juezas de Faltas mayores facultades para graduar y aplicar sanciones acordes a las circunstancias del caso, garantizando una respuesta estatal razonable, eficaz y oportuna.
En materia procedimental, la actualización incorpora herramientas tecnológicas que modernizan la gestión administrativa, como la validez de las notificaciones electrónicas enviadas al correo declarado por cada persona en la plataforma Mi Paraná, lo que agiliza los trámites y fortalece la transparencia del sistema.
La aplicación del Código involucra la intervención coordinada de distintas áreas municipales —como Control Urbano, Habilitaciones, Bromatología, Ambiente y Tránsito— según la naturaleza de cada infracción, consolidando una actuación integral del Estado.
Con la implementación de este nuevo Código, el Municipio reafirma su compromiso con una convivencia urbana más ordenada y segura, basada en reglas claras, sanciones proporcionales y medidas orientadas a corregir conductas y reparar los daños ocasionados.