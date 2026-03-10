Tras la salida de Marco Lavagna, Pedro Lines evalúa distintas alternativas para modificar el IPC. Entre las opciones figuran elaborar una nueva canasta de consumo, aplicar un modelo dinámico similar al de España o utilizar el índice ya desarrollado con la encuesta de gastos 2017/2018.
El nuevo titular del INDEC analiza tres opciones para actualizar el índice de inflación en Argentina, luego de la renuncia de Marco Lavagna y en medio del debate sobre la necesidad de modernizar el indicador que mide el costo de vida en el país.
Pedro Lines asumió la conducción del Instituto Nacional de Estadística y Censos hace pocas semanas y comenzó a evaluar distintos caminos para reformular el Índice de Precios al Consumidor (IPC), cuya metodología actual es cuestionada por algunos especialistas y por organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional.
La discusión sobre el futuro del indicador se intensificó tras la salida de Lavagna, quien renunció el 2 de febrero, apenas dos días antes de la publicación del dato de inflación de enero, que fue del 2,9%, el valor más alto en ocho meses.
Tres alternativas en análisis
Según trascendió, Lines analiza tres posibles caminos para actualizar el índice de inflación. La primera opción es construir una nueva canasta de consumo, basada en hábitos actualizados de los hogares. El problema es que este proceso demandaría varios años de trabajo técnico.
Actualmente, el índice se basa en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017/2018, que ya tiene casi una década de antigüedad y comenzó a quedar desactualizada frente a los cambios en los patrones de consumo. Por esa razón, una alternativa sería realizar una nueva encuesta con datos de consumo hacia 2027, aunque este proceso podría demorar entre cuatro y seis años.
Otra de las propuestas en estudio es replicar el llamado “modelo español”, un sistema dinámico que actualiza periódicamente los ponderadores del índice en función de información proveniente de cuentas nacionales, datos de consumo y registros de comercios. Este mecanismo permitiría reflejar con mayor rapidez los cambios en los hábitos de consumo de la población.
Sin embargo, algunos especialistas advierten que su implementación podría resultar compleja en Argentina, debido al alto nivel de informalidad económica.
La tercera alternativa sería utilizar el IPC elaborado durante la gestión de Lavagna, basado justamente en la encuesta de gastos de los hogares de 2017/2018 y que ya había sido acordado con el Fondo Monetario Internacional.
Revisión del indicador de inflación
Fuentes del organismo señalaron que el nuevo titular del INDEC se encuentra evaluando estas posibilidades y que cualquier decisión será comunicada oficialmente cuando se definan los pasos a seguir.
“Se están estudiando distintas opciones. Cuando tengamos novedades sobre este tema las informaremos por nuestros canales institucionales habituales”, indicaron desde el instituto estadístico. En paralelo, Lines ya mantuvo conversaciones con funcionarios del equipo económico y con especialistas en estadísticas públicas para analizar las alternativas disponibles.
Entre esos contactos se encuentra José María Donati, titular del organismo estadístico de la Ciudad de Buenos Aires, con quien se acordó reforzar el trabajo técnico conjunto.
Para elaborar el IPC nacional, el INDEC releva precios en 39 aglomerados urbanos de todo el país. El peso más importante dentro del índice corresponde al Gran Buenos Aires, que representa casi el 50% de la medición total.
La recolección de precios se realiza a través de las oficinas estadísticas provinciales, que luego envían la información al INDEC para su procesamiento. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, el organismo realiza su propio relevamiento de precios, dio cuenta Clarín. En los últimos días surgió una propuesta desde el gobierno porteño para que el INDEC utilice directamente los datos elaborados por el instituto estadístico de la Ciudad, de manera similar a lo que ocurre con las provincias. Sin embargo, dentro del organismo nacional señalan que esa alternativa implicaría perder control sobre la medición en la región con mayor peso en el índice.
Cuánto podría demorar un nuevo índice
Especialistas en economía también opinaron sobre las alternativas en discusión. El director del Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), Agustín Salvia, consideró que lo más conveniente sería utilizar la canasta ya elaborada con datos de 2017/2018 mientras se prepara una nueva.
“Lo más eficiente sería poner en marcha la canasta que ya está lista y usarla durante algunos años, mientras se realiza una nueva encuesta de gastos de los hogares”, explicó.
Por su parte, Martín Rozada, investigador de la Universidad Torcuato Di Tella, señaló que construir un nuevo índice desde cero podría llevar varios años.
“El trabajo de campo de una nueva encuesta podría terminar hacia 2028. Después hay que procesar los datos y definir la nueva canasta de bienes y servicios. Con ese calendario, un nuevo IPC podría estar listo recién entre 2031 y 2032”, sostuvo.
Un debate clave para la política económica
La actualización del índice de inflación es un tema sensible para la política económica, ya que el IPC se utiliza como referencia para negociaciones salariales, contratos, programas sociales y decisiones de política monetaria.
Por eso, la discusión sobre cómo modernizar el indicador vuelve a ocupar un lugar central dentro del debate económico.