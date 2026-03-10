Bloqueo atmosférico en Argentina: cuándo termina y qué cambios traerá

El bloqueo atmosférico que domina actualmente al centro de Argentina está condicionando el comportamiento del clima en gran parte del país. Este fenómeno mantiene inhibidas las precipitaciones en amplias zonas del este, mientras que favorece el desarrollo de lluvias y tormentas en regiones del norte y del oeste, algunas de ellas bajo alerta meteorológica.

Durante el inicio de la semana se registraron temperaturas más bajas que el promedio en gran parte del centro y norte del país. Esta situación responde a la entrada de un pulso de aire frío que se produjo el fin de semana pasado, lo que generó un marcado contraste térmico con otras regiones.

De acuerdo con especialistas en meteorología, “La semana comenzó con temperaturas más bajas que el promedio en gran parte del centro y norte del país, gracias a la entrada de un pulso de aire frío el fin de semana pasado, en tanto que la Patagonia se mantiene con temperaturas más cálidas que lo normal”.

Un sistema de altas presiones que frena los cambios

El actual bloqueo atmosférico se explica por la presencia de un centro de altas presiones ubicado sobre el océano Atlántico, aproximadamente a 800 kilómetros mar adentro de las costas del sur de la provincia de Buenos Aires.

Este sistema presenta una intensidad considerable, con un valor central de 1026 hPa, lo que genera una barrera atmosférica que impide el avance de masas de aire frío provenientes del sur y también limita la llegada de aire cálido desde el norte.

Foto: Meteored.

Según explican los meteorólogos, “Esta situación se vio favorecida además por la presencia de un centro de altas presiones sobre el Atlántico, a unos 800 km mar adentro de las costas del sur bonaerense, pero cuya intensidad (valor central de 1026 hPa) ejerce resistencia al avance de pulsos de aire frío desde el sur, como del avance de pulsos de aire cálido desde el norte”.

Este fenómeno, conocido como bloqueo en el lenguaje meteorológico, condiciona la distribución de lluvias en el territorio nacional. “Esta situación, conocida como ‘bloqueo’ en la jerga meteorológica, es la que mantiene a gran parte del centro este del país libre de precipitaciones, en tanto que favorece el aporte de aire húmedo del Atlántico hacia el norte y oeste de Argentina, favoreciendo los procesos de precipitación en esas regiones”.

Lluvias concentradas en el norte y oeste del país

Como consecuencia directa de este patrón atmosférico, las precipitaciones se concentran principalmente en el oeste y norte argentino, particularmente en la región de Cuyo y gran parte del noroeste del país.

Foto: Elonce.

Los especialistas indicaron que “las precipitaciones -que en algunos casos ya están superando el promedio mensual-, seguirán su marcha en las provincias de Cuyo, parte de las provincias mediterráneas y el noroeste argentino”, indicó Mauricio Saldívar en Meteored.

En estas regiones rigen alertas meteorológicas por tormentas emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional, que advierte sobre eventos de variada intensidad que podrían registrarse durante los próximos días.

Mientras tanto, en gran parte del centro-este del país las condiciones de estabilidad predominan. No obstante, los expertos no descartan algunos eventos aislados. Según el informe, “si bien sobre el este de Argentina predominará mayormente la estabilidad atmosférica, no se descartan algunos episodios de precipitación aislados, acotados localmente y de corta duración sobre las provincias de Entre Ríos y Buenos Aires (incluyendo al AMBA), el jueves y el sábado”.

El cambio llegará hacia el fin de semana

El escenario meteorológico comenzará a modificarse gradualmente durante los próximos días, a medida que el sistema de altas presiones se desplace hacia el nordeste sobre el Atlántico.

Este movimiento permitirá que el bloqueo atmosférico comience a debilitarse, lo que habilitará el avance de nuevas masas de aire y el ingreso de un frente frío al centro del país.