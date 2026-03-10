Frigerio inauguró una planta solar que abastecerá a un frigorífico en Entre Ríos

El gobernador de Entre Ríos, Frigerio, participó de la inauguración del parque solar del frigorífico Fepasa en la ciudad de Concepción del Uruguay. Durante el acto, el mandatario destacó la inversión realizada por la empresa y valoró el desarrollo de alternativas energéticas para el sector productivo.

La actividad contó además con la presencia del secretario de Energía, Jorge Tarchini; el presidente de la firma, Marcos Ligato; y el intendente local, José Lauritto. En ese marco, el gobernador expresó su “enorme orgullo” por la concreción del proyecto, que se llevó adelante en un contexto económico complejo.

Frigerio remarcó que el rol del Estado en este escenario debe estar enfocado en acompañar a quienes invierten y generan empleo. Según explicó, el objetivo del gobierno provincial es colaborar con el sector productivo y facilitar herramientas para impulsar nuevas iniciativas.

Inversión en energía renovable

El parque fotovoltaico inaugurado cuenta con 2.880 paneles solares instalados sobre una superficie de dos hectáreas. La infraestructura posee una potencia de dos megavatios y permitirá generar alrededor de 3.000 megavatios hora de energía por año.

La energía producida abastecerá el consumo de la planta frigorífica y, en caso de excedente, será inyectada a la red de distribución eléctrica. Además, se estima que el sistema permitirá reducir aproximadamente 750 toneladas de dióxido de carbono anuales.

Durante su discurso, Frigerio señaló que la generación privada de energía es un fenómeno que comenzó a expandirse en la provincia en los últimos años. En ese sentido, mencionó que cuando asumió su gestión existían apenas seis generadores privados y que actualmente ese número supera las 260 plantas.

Impacto productivo en la provincia

La inversión para el parque solar superó los tres millones de dólares y contó con asistencia crediticia del Consejo Federal de Inversiones (CFI). Desde el gobierno provincial indicaron que este tipo de iniciativas permiten mejorar la competitividad de las empresas y fortalecer el desarrollo productivo.

El frigorífico Fepasa cuenta actualmente con 651 trabajadores y una estructura productiva integrada. La empresa dispone de planta de incubación, fábrica de alimentos balanceados, granjas propias y más de 70 establecimientos integrados en distintos puntos de la provincia.

El presidente de la firma, Marcos Ligato, destacó que el proyecto apunta a reducir costos energéticos y avanzar hacia un modelo productivo más eficiente. También remarcó que la incorporación de energías renovables es una tendencia creciente en el sector industrial a nivel mundial.