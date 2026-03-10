Confirman que el agua de Oro Verde "tiene exceso de hierro y manganeso"

Confirman que el agua de Oro Verde tiene exceso de hierro y manganeso, según los análisis realizados por la Dirección de Hidráulica y Obras Sanitarias de Entre Ríos tras los reclamos de vecinos que cuestionaban la calidad del servicio en algunos sectores de la localidad.

El director del área, ingeniero Oscar Pintos, explicó que el año pasado, el organismo provincial decidió intervenir luego de recibir presentaciones de habitantes que manifestaban preocupación por el estado del agua que recibían en sus hogares.

“El año pasado recibimos a vecinos de Oro Verde que nos plantearon que estaban teniendo serios problemas con el agua. Incluso trajeron muestras donde se podía observar una coloración llamativa, además de olor y sabor que no correspondían a lo que debería ser agua potable”, relató en diálogo con Elonce. Ante esa situación, desde el organismo provincial resolvieron realizar estudios técnicos para verificar el reclamo.

“Entendimos que, en el marco de nuestras atribuciones, era necesario tomar muestras en distintos puntos del área de prestación del servicio para evaluar si efectivamente había un problema con la calidad del agua”, explicó.

Detectaron un pozo con exceso de minerales

Los análisis permitieron identificar el origen del inconveniente. Pintos detalló que las muestras tomadas revelaron "exceso de hierro y manganeso en una perforación que abastece a parte de la red".

“Se tomaron varias muestras en diferentes lugares y se determinó que existe una perforación que presenta exceso de hierro y manganeso . Ese pozo está conectado directamente a la red y es el que está generando la afectación a un grupo de vecinos”, indicó.

El funcionario aclaró que el problema no afecta a toda la localidad, aunque sí a un sector importante de usuarios. “No es una situación generalizada en toda la ciudad abastecida por la cooperativa, pero sí hay un grupo significativo de vecinos que está recibiendo agua con estas características”, sostuvo.

Además, explicó que la particularidad de esa perforación es que no pasa por el tanque de almacenamiento, lo que complica el control del agua antes de su distribución.

El agua no cumple con los parámetros de potabilidad

Según detalló el funcionario, los niveles detectados superan los valores permitidos por la normativa vigente.

“Esa agua no está cumpliendo con los parámetros establecidos en el artículo 982 del Código Alimentario Argentino, que fija los límites para considerar potable al agua destinada al consumo humano”, afirmó.

En ese sentido, explicó que el exceso de hierro y manganeso genera alteraciones visibles. “El hierro suele producir una coloración rojiza en el agua, mientras que el manganeso genera partículas oscuras o negras. Estas características hacen que el agua no pueda considerarse potable”, señaló.

Pintos explicó además que el agua potable debe cumplir con tres condiciones básicas. “Para ser considerada potable, el agua debe ser incolora, inodora e insípida, es decir, no tener color, olor ni sabor. Además, debe respetar los límites máximos permitidos de determinados minerales que pueden estar presentes naturalmente”, precisó.

Qué puede provocar en los usuarios

Consultado sobre las consecuencias que puede generar el consumo de este tipo de agua, el especialista explicó que el principal problema suele ser el rechazo por parte de los usuarios. “En principio, lo que genera es un rechazo organoléptico, es decir, por los sentidos. Una persona difícilmente consuma agua que tiene color rojo, oscuro o negro. Eso ya es un indicio claro de que no está en condiciones adecuadas”, explicó.

Además, remarcó que los parámetros de calidad deben respetarse estrictamente. “El hecho de que supere los valores permitidos significa que el operador del servicio debe tomar medidas para corregir la situación y garantizar que el agua que llega a los hogares sea potable”, afirmó.

El funcionario explicó que la Dirección de Hidráulica actuó dentro de sus competencias, pero aclaró que la responsabilidad directa del servicio recae en el municipio.

“Nosotros realizamos los análisis y comunicamos los resultados tanto a la cooperativa como a la municipalidad y también a los vecinos. Pero la titularidad del servicio de agua potable corresponde a los municipios”, indicó.

Esto se debe a lo establecido por la legislación vigente. “De acuerdo con la ley de municipios y la reforma constitucional de 2008, los servicios de agua y saneamiento son responsabilidad de los gobiernos locales”, explicó.

Por ese motivo, señaló que el municipio debe actuar como autoridad de control. “En este caso el municipio tiene que intimar a la cooperativa para que realice las mejoras necesarias y garantice que el agua cumpla con los parámetros de potabilidad”, sostuvo.

Ingeniero Oscar Pintos

Un problema frecuente en aguas subterráneas

Pintos explicó que la presencia de hierro y manganeso no es un fenómeno extraño en las perforaciones de agua subterránea. “El agua subterránea suele tener mayor contenido mineral que el agua superficial de ríos o arroyos. En Entre Ríos es relativamente común encontrar hierro en algunos pozos”, indicó.

“Lo habitual es que hierro y manganeso aparezcan juntos. No es tan frecuente el manganeso, pero cuando aparece generalmente lo hace acompañado del hierro”, señaló.

El funcionario agregó que también existen otros contaminantes posibles en aguas subterráneas.

“En algunos casos pueden aparecer elementos como el arsénico, que también tiene límites permitidos y que, cuando se detecta en valores elevados, obliga al operador a aplicar tratamientos o a mezclar el agua con otras fuentes para cumplir con los parámetros”, concluyó.