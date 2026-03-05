Vecinos de Oro Verde denuncian que el agua de red “no es potable” y piden respuestas

REDACCIÓN ELONCE
Habitantes de Oro Verde denunciaron a Elonce que, desde hace más de un año, el agua que sale de las canillas presenta mal olor, color y sabor. Aseguran que análisis realizados indican que "no es apta para consumo humano" y reclaman intervención de autoridades provinciales.
El reclamo por la calidad del agua de red en Oro Verde volvió a quedar expuesto tras la denuncia de vecinos que aseguran que, desde hace más de un año, el insumo que reciben en sus domicilios no es apto para el consumo humano. Según manifestaron, el líquido que sale de las canillas presenta coloración, olor desagradable y sabor extraño, lo que obligó a muchas familias a comprar bidones para poder beber agua segura.
El planteo fue realizado por Alfonso Glocker y Eduardo García, quienes explicaron a Elonce que la situación se mantiene de forma constante y no se trata de un episodio aislado. Es más, los vecinos presentaron las muestras del agua que reciben diariamente para mostrar su estado.
Los vecinos señalaron que el problema no solo se percibe a simple vista, sino que también realizaron estudios por la Facultad de Oro Verde para conocer la calidad del agua. Según explicaron, las muestras fueron analizadas por especialistas y el resultado indicó que el agua no es apta para el consumo humano. “Hay análisis que dicen que no es potable. La conclusión fue que no se puede consumir”, afirmaron en diálogo con Nunca Es Tarde.
Los resultados del estudio, según indicaron, fueron gestionados a través de profesionales que evaluaron la calidad del agua. Por este motivo, aseguran que el problema va más allá de una cuestión estética o de sabor.
Falta de respuestas institucionales
Los vecinos señalaron que el servicio es provisto por una cooperativa de agua potable de la localidad de Oro Verde. Sin embargo, sostienen que hasta el momento no han recibido respuestas concretas sobre el origen del problema. “Fuimos a hablar con los responsables de la cooperativa y la solución que nos dijeron fue que cada vecino haga una perforación para tener su propia agua”, explicaron.
Según indicaron, esa alternativa implicaría un costo cercano a los diez millones de pesos por vivienda, una cifra que consideran inaccesible para la mayoría de las familias.
Reclamos ante el municipio
También afirmaron haber llevado el reclamo ante la Municipalidad de Oro Verde. Según relataron, el intendente César Clement habría señalado que el problema corresponde a la cooperativa de agua potable y no al municipio. Sin embargo, los vecinos sostienen que la comuna debería intervenir.
Para fundamentar su pedido, citaron artículos de la Ley Orgánica de Municipios que establecen responsabilidades en situaciones vinculadas a servicios esenciales. “Pedimos que el municipio intervenga, pero tampoco tuvimos respuestas”, manifestaron.
Cómo resuelven los vecinos el consumo de agua
Ante la imposibilidad de consumir el agua de red, muchas familias se ven obligadas a comprar bidones. Los vecinos señalaron que por las tardes es habitual ver camiones repartiendo agua embotellada en distintos puntos de la localidad.
No obstante, advirtieron que esta alternativa genera un gasto importante. “Un bidón de agua no es barato”, remarcaron.
En algunos casos, incluso, vecinos viajan hasta la ciudad de Paraná para buscar agua en espacios públicos.
Pedido de intervención provincial
Frente a la falta de soluciones locales, los vecinos solicitaron la intervención de autoridades provinciales. Indicaron que presentaron pedidos de audiencia ante distintos funcionarios para exponer la situación. El objetivo, explicaron, es que se realicen estudios técnicos que permitan identificar el origen del problema y garantizar el acceso a agua potable.
“Queremos que alguien intervenga y se investigue qué está pasando con el agua”, señalaron Glocker y García.
Mientras tanto, los habitantes de Oro Verde continúan esperando respuestas ante una situación que consideran urgente y que afecta directamente la salud y la calidad de vida de la comunidad.