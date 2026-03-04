El Municipio reconoció al docente y escritor Marcelo Olmos por su aporte a la cultura

La apertura de sesiones tuvo también su momento de reconocimiento, cultura y emoción. La Municipalidad reconoció al arquitecto, docente, historiador y escritor Marcelo Olmos por su vasta trayectoria y su aporte a la cultura y la identidad de Paraná.
En el marco del acto de apertura del período 2026 del Honorable Concejo Deliberante, la Municipalidad reconoció al arquitecto, docente, historiador y escritor Marcelo Olmos por su vasta trayectoria y su aporte a la cultura y la identidad de Paraná.
La distinción se realizó al término de la ceremonia encabezada por la intendenta Rosario Romero en la Sala Mayo y se completó con la entrega de un ejemplar del libro Paraná, Arte y Sociedad 1730/1940, una obra fundamental para comprender la historia urbana, artística y social de la ciudad. La obra de Olmos fue editada en 2022, por la Editorial Municipal en coedición con la Editorial La Ventana y en este año 2026 se reimprimió.
Un gesto que construye identidad
Durante el reconocimiento, la intendenta destacó la importancia de recuperar obras que forman parte del patrimonio intelectual de los paranaenses. Recordó que el año pasado se homenajeó a Mario Alarcón Muñiz y señaló que, en esta oportunidad, consideró fundamental volver a poner en circulación el libro de Olmos.
“Es valiosísimo lo que has escrito sobre la ciudad, sobre nuestros monumentos, sobre nuestra historia. Recuperar esas historias para el patrimonio intelectual de los paranaenses es muy valioso”, expresó Romero, quien subrayó que la reimpresión del libro fue una decisión deliberada para garantizar su acceso y permanencia en el catálogo de la Editorial Municipal.
La jefa comunal vinculó el reconocimiento con una idea más amplia de gestión: la identidad como construcción colectiva. En su discurso había remarcado la importancia de la continuidad histórica y del fortalecimiento institucional; el homenaje a Olmos funcionó como una traducción concreta de esa mirada.
“La ciudad se construye también desde la memoria”
Marcelo Olmos agradeció el gesto y destacó la solemnidad del acto. “Nunca había estado en una apertura de sesiones. Me pareció un acto muy digno, hecho con mucho cuidado. El discurso de la intendenta fue moderado, claro, sereno, realmente fuera de lo que uno está acostumbrado a escuchar”, expresó.
Arquitecto, miembro de la Academia Nacional de Bellas Artes, exdirector de museos por concurso, profesor universitario y Premio Fray Mocho, Olmos reconoció que no esperaba un reconocimiento de este tipo. “Lo que hago no es para recibir reconocimientos; es lo que siento que tengo que hacer. Pero me emocionó que se valore que la ciudad también se construye rescatando su memoria, su historia, considerando a las personas que han aportado lo suyo”.
Para el autor, el rol del Estado municipal en el sostenimiento cultural es central: “Paraná es una ciudad muy rica culturalmente. Es importante preguntarnos quiénes somos. La identidad se construye con este tipo de acciones”.
Un libro que sigue vigente
Sobre la reedición de Paraná, Arte y Sociedad 1730/1940, Olmos celebró la iniciativa y sostuvo que el libro mantiene plena vigencia. Recordó que muchas veces los ciudadanos desconocen el origen de los monumentos, las plazas o los nombres que forman parte de la vida cotidiana.
“Muchos no conocen la historia de esta ciudad porque nadie se la contó o porque el ritmo de hoy no deja tiempo para detenerse. Es bueno ir rescatando esas historias para que sepamos dónde vivimos y qué comunidad se va construyendo”, afirmó.
También defendió el valor del libro en formato papel: “Para mí, el libro tiene un encanto especial. Es un anclaje íntimo. Se sigue produciendo, se sigue imprimiendo, hay una fascinación que permanece”.
Cultura y política pública
Olmos valoró además la dimensión institucional del acto y el marco en que se produjo el reconocimiento. “Estamos hablando de que se va a legislar la vida de la ciudad. Eso requiere cierta solemnidad, ciertos ritos que nos hagan sentir que pertenecemos a algo. Me encantó”, señaló.
En ese sentido, consideró que la apertura de sesiones es una instancia clave para que la ciudadanía conozca con claridad qué se está haciendo y cuáles son los límites y desafíos de la gestión. “Es importante decir lo que se puede y lo que no se puede hacer. La sinceridad también se aprecia”, reflexionó.