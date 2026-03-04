Antonio Tardelli presentó el libro “Montiel, una biografía de un caudillo amado y odiado” en el Comité Capital de la UCR

REDACCIÓN ELONCE
El periodista Antonio Tardelli presentó su libro “Montiel, una biografía de un caudillo amado y odiado” en el Comité Capital de la UCR, destacando las luces y sombras del exgobernador entrerriano.
El periodista Antonio Tardelli presentó esta semana su libro “Montiel, una biografía de un caudillo amado y odiado” en el Comité Capital de la UCR. La obra busca ofrecer una mirada equilibrada sobre Sergio Montiel, exgobernador de Entre Ríos, mostrando tanto sus logros como los aspectos controvertidos de su personalidad y gestión. Tardelli destacó que se trató de la primera presentación en un ámbito partidario en Paraná, un gesto que valoró por la apertura de la UCR a una narrativa que incluye críticas y aspectos negativos de Montiel.
Durante la charla, el periodista subrayó que la biografía no es un panegírico ni una oda al político, sino un análisis basado en más de 20 entrevistas con personas que conocieron de cerca al exmandatario. “Me parece que fue un personaje de facetas contradictorias, un hombre de enorme formación intelectual, de carácter controvertido, con elementos de caudillo provincial, partidario y con alguna faceta autoritaria”, indicó Tardelli. Asimismo, resaltó que Montiel marcó buena parte del estilo político de Entre Ríos en las últimas décadas.
Sobre cómo impactaría la forma de hacer política de Montiel en la actualidad, Tardelli sostuvo que es difícil trasladar su estilo a la política moderna, señalando que probablemente no aprobaría algunas de las alianzas recientes del radicalismo. “Si él pudiera leer su libro, creo que se enojaría en algunas cosas, pero respondió con generosidad a las preguntas que le hice”, agregó el periodista.
La mirada de la UCR sobre Montiel
En la presentación también estuvo presente Sergio Avero, presidente del Comité Capital de la UCR, quien destacó la relevancia de la invitación y la posibilidad de debatir la figura de Montiel. “Lo considero un padre político. Montiel marcó una impronta en la provincia de Entre Ríos y dejó grandes obras que todavía hoy disfrutamos”, afirmó Avero, recordando su acompañamiento personal al exgobernador durante sus dos gestiones.
Avero subrayó que la biografía de Tardelli permite rescatar el legado político de Montiel y proyectarlo hacia el futuro, manteniendo la flexibilidad que requiere un partido frente a los cambios de la sociedad actual. “Es positivo mirar hacia atrás, valorar lo hecho y proyectarlo a futuro con la flexibilidad que debe tener el partido”, señaló.
El presidente del comité radical también enfatizó que la obra es una oportunidad para reivindicar la política como actividad y para reflexionar sobre los desafíos que enfrentan los dirigentes contemporáneos. Destacó la importancia de adaptarse a una sociedad que cambia constantemente y que exige respuestas precisas por parte de los líderes.
Un libro entre historia y debate político
Tardelli explicó que, a través de las entrevistas y la investigación, buscó mostrar tanto el lado admirado como el cuestionado de Montiel. La obra ofrece un retrato completo de un político que generó pasiones encontradas y que sigue siendo una referencia obligada dentro del radicalismo entrerriano.