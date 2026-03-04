Paranaense trabaja en un restaurante argentino en playa nudista de México: “La vista es maravillosa”

REDACCIÓN ELONCE
Valentino, un joven de Paraná, estudiante de gastronomía, llegó a México y se instaló en Oaxaca, donde trabaja en un restaurante con cocina argentina en una playa nudista. En diálogo con Elonce, compartió su experiencia.
Paranaense chef en playa nudista de México. Un joven paranaense decidió llevar los sabores criollos de Argentina a México. Valentino Weinzettel, de 27 años, llegó a Ciudad de México el 31 de diciembre y pocos días después se trasladó a Oaxaca, donde comenzó a trabajar en un restaurante argentino ubicado frente a la playa nudista Zipolite. “Pasé fin de año acá, algo bonito, algo lindo, nuevo, innovador”, contó Valentino en diálogo con Elonce.
El joven se incorporó a la cocina del restaurante, donde prepara parrilla y platos típicos argentinos, mientras sus compañeros atienden al público en la playa. “Yo estoy en la cocina, no atiendo al público. Mis compañeros argentinos y mexicanos sí están acostumbrados a esto diariamente”, explicó.
Una experiencia única frente al mar
Weinzettel destacó la experiencia de trabajar con vista al océano. “Lo que me fascina a mí es que acá nomás tengo el agua. Todos los días trabajo con esta vista que es maravillosa”, dijo. Sin embargo, también confesó que extraña a su familia y amigos de Paraná. “Eso se extraña mucho, la amistad, el deporte”, reconoció.
El joven contó cómo surgió la propuesta de trabajo: “Estoy estudiando la carrera gastronómica para Chef Internacional. Hace mucho que venía pensándolo y tengo un amigo que es dueño del restaurant. Vi la oportunidad para arrancar un año con otra energía y me la jugué en venir. La verdad que aposté bien porque es muy lindo todo”.
Vida cotidiana y seguridad en México
Valentino también habló sobre la seguridad en México, tras los recientes disturbios en algunas ciudades. “Acá no pasa nada, está totalmente tranquilo. Lo menciono sobre todo para llevar tranquilidad a gente que quiere viajar. Ese domingo que pasó todo, estábamos jugando fútbol y gracias a Dios no lo vivimos”, aseguró.
Sobre su futuro, Valentino comentó: “No hay fecha límite, nos vamos a quedar acá. Acá estamos en invierno, hoy 32 grados, ya empieza a sentirse el calor del verano”. Además, compartió la alegría de encontrarse con otro paranaense amigo, Marcos Comas, jugador de Selección Argentina de Frontball: “Nos conocíamos de Paraná y acá seguimos compartiendo esta experiencia”.