Aplicaron una multa de casi 39 millones de pesos por transporte ilegal de envases de fitosanitarios

El Gobierno de Entre Ríos aplicó una multa de 38.878.101 pesos por el transporte irregular de envases vacíos de fitosanitarios detectado en un control realizado en rutas de la provincia. La sanción fue establecida mediante la resolución N° 105/26 de la Secretaría de Ambiente, dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico.

El procedimiento que derivó en la multa se originó a partir de un operativo efectuado en 2025 en la intersección de la ruta provincial N° 11 y la ruta nacional N° 174, en las cercanías de la ciudad de Victoria. En ese lugar se constató que un camión con acoplado trasladaba miles de bidones sin cumplir con las condiciones legales exigidas para este tipo de residuos.

Según se informó oficialmente, la sanción alcanza a dos ciudadanos de la provincia de Santa Fe que realizaban el traslado de los envases.

El procedimiento que derivó en la sanción

Durante el operativo de control se verificó que el vehículo transportaba más de 3.800 envases vacíos de fitosanitarios, muchos de ellos cortados por la mitad. La carga no contaba con la documentación ni con las autorizaciones previstas por la normativa vigente.

Ante esta situación, las autoridades iniciaron un proceso administrativo que finalmente concluyó con la aplicación de la multa, luego de determinar que se había incumplido la legislación nacional que regula el manejo de estos residuos.

Multa por envases fitosanitarios.

La normativa establece que los envases de productos fitosanitarios deben seguir un circuito específico de gestión, que incluye su traslado hacia centros habilitados para su almacenamiento y tratamiento.

Qué establece la normativa vigente

La ley nacional N° 27.279 regula la gestión de envases vacíos de fitosanitarios y prohíbe expresamente su transporte o entrega fuera del sistema oficial de tratamiento. Este esquema establece que los residuos deben ser derivados a los denominados Centros de Almacenamiento Transitorio (CAT), donde se realiza su control y posterior disposición.

Desde el área ambiental indicaron que este sistema busca asegurar la trazabilidad de los envases y evitar riesgos asociados al manejo inadecuado de residuos peligrosos.

Tras el caso que derivó en la multa, desde la Secretaría de Ambiente señalaron que se mantendrán los operativos de fiscalización en rutas estratégicas de la provincia y en puntos vinculados al acopio de este tipo de materiales.