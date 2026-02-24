 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Sociedad

Multa millonaria y sanción educativa al dueño del pitbull que mató a “Garrafa”

El dueño del pitbull que provocó la muerte de “Garrafa” en Ciudad Universitaria fue sancionado con una multa millonaria y la obligación de asistir a charlas educativas sobre tenencia responsable de animales.

24 de Febrero de 2026
Garrafa.
Garrafa. Foto: Sin Mordaza

El dueño del pitbull que provocó la muerte de “Garrafa” en Ciudad Universitaria fue sancionado con una multa millonaria y la obligación de asistir a charlas educativas sobre tenencia responsable de animales.

El pitbull que mató a “Garrafa” en Ciudad Universitaria derivó en una condena para su propietario, notificada ayer por el Tribunal de Faltas municipal. La resolución establece una sanción económica que supera el millón de pesos por incumplimiento de las ordenanzas N.º 7.882 y 11.180, que regulan la tenencia responsable de perros potencialmente peligrosos.

 

Además de la multa, la jueza impuso una pena accesoria con fines concientizadores: el infractor deberá concurrir a seis charlas sobre tenencia responsable de animales, dictadas por el Instituto Municipal de Salud Animal (IMUSA) en establecimientos educativos durante el ciclo lectivo 2026. La medida busca reforzar la educación y prevención frente a conductas negligentes con animales peligrosos.

 

El propietario mostró arrepentimiento y reconoció la gravedad de su conducta, la peligrosidad del acto y la necesidad de difundir las normas de seguridad aplicables a perros potencialmente peligrosos. La sentencia apunta no solo a penalizar la infracción, sino también a generar conciencia social sobre la responsabilidad que implica la tenencia de este tipo de animales.

 

Incumplimiento de normas y medidas de seguridad

 

El pitbull que atacó a “Garrafa” circulaba sin correa ni bozal, violando la normativa vigente. La actuación administrativa se inició tras una denuncia realizada a la línea de atención ciudadana (0800-777-5000).

 

 

Las ordenanzas establecen que los propietarios de perros con capacidad potencial de causar lesiones deben registrarlos y cumplir estrictamente con medidas de seguridad, como el uso de correa y bozal en la vía pública, además de respetar el calendario sanitario obligatorio, publicó Sin Mordaza.

 

Con esta sanción, la gestión del intendente Juan Pablo Poletti reafirma su compromiso con el cumplimiento de las normas de convivencia y la promoción de la tenencia responsable, subrayando que la seguridad en los espacios públicos es una responsabilidad compartida por toda la comunidad.

Temas:

garrafa perro
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso