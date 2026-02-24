Multa millonaria y sanción educativa al dueño del pitbull que mató a “Garrafa”

El pitbull que mató a “Garrafa” en Ciudad Universitaria derivó en una condena para su propietario, notificada ayer por el Tribunal de Faltas municipal. La resolución establece una sanción económica que supera el millón de pesos por incumplimiento de las ordenanzas N.º 7.882 y 11.180, que regulan la tenencia responsable de perros potencialmente peligrosos.

Además de la multa, la jueza impuso una pena accesoria con fines concientizadores: el infractor deberá concurrir a seis charlas sobre tenencia responsable de animales, dictadas por el Instituto Municipal de Salud Animal (IMUSA) en establecimientos educativos durante el ciclo lectivo 2026. La medida busca reforzar la educación y prevención frente a conductas negligentes con animales peligrosos.

El propietario mostró arrepentimiento y reconoció la gravedad de su conducta, la peligrosidad del acto y la necesidad de difundir las normas de seguridad aplicables a perros potencialmente peligrosos. La sentencia apunta no solo a penalizar la infracción, sino también a generar conciencia social sobre la responsabilidad que implica la tenencia de este tipo de animales.

Incumplimiento de normas y medidas de seguridad

El pitbull que atacó a “Garrafa” circulaba sin correa ni bozal, violando la normativa vigente. La actuación administrativa se inició tras una denuncia realizada a la línea de atención ciudadana (0800-777-5000).

Las ordenanzas establecen que los propietarios de perros con capacidad potencial de causar lesiones deben registrarlos y cumplir estrictamente con medidas de seguridad, como el uso de correa y bozal en la vía pública, además de respetar el calendario sanitario obligatorio, publicó Sin Mordaza.

Con esta sanción, la gestión del intendente Juan Pablo Poletti reafirma su compromiso con el cumplimiento de las normas de convivencia y la promoción de la tenencia responsable, subrayando que la seguridad en los espacios públicos es una responsabilidad compartida por toda la comunidad.