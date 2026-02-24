Nicolás Mattioli fue condenado por la muerte de una ciclista a la que atropelló con su camioneta

El hijo de 32 años de la leyenda de la cumbia santafesina Leo Mattioli, Nicolás Exequiel Mattioli, fue condenado este miércoles por la muerte de Claudia Laura Decurges, ocurrida en un accidente vial en la ciudad de Santo Tomé, el 21 de septiembre de 2024.

La jueza Susana Luna dictó una sentencia en la que se impuso a Mattioli tres años de prisión de ejecución condicional, lo que significa que no tendrá que cumplir condena efectiva, salvo que cometa nuevos delitos, junto con siete años de inhabilitación para conducir vehículos automotores. Además, se le impuso una serie de reglas de conducta, entre ellas, la prohibición de acercarse a 100 metros de los hijos de la víctima y de su padre.

La fiscal Rosana Marcolín, quien dirigió la investigación, remarcó que la condena surgió de un juicio abreviado realizado en los tribunales de Santa Fe, publicó Rosario3.

Detalles del siniestro vial

El trágico siniestro vial ocurrió en la mañana del sábado 21 de septiembre de 2024, minutos antes de las 8, cuando Claudia Laura Decurges, quien circulaba en bicicleta por la avenida Richieri de Santo Tomé, fue embestida desde atrás por una camioneta Ford Ranger conducida por Mattioli y falleció en el acto. La fiscal Marcolín recordó durante la audiencia que Mattioli conducía de forma imprudente, sin respetar las normas de tránsito y a una velocidad excesiva. "Mattioli embistió desde atrás a la víctima", explicó la fiscal.

Las pericias determinaron que el vehículo circulaba a aproximadamente 53 km/h, dentro del límite máximo permitido para ese tramo, fijado en 60 km/h. Marcolín recordó que “los análisis toxicológicos también arrojaron que Mattioli no tenía alcohol ni estupefacientes en sangre el condenado condujo de forma negligente y sin tomar las debidas precauciones, razón por la cual no advirtió la presencia de la ciclista”. “El informe accidentológico concluyó que no hubo maniobra de evasión ni intento de frenada por parte de Mattioli, y además no existía obstáculo para que no pueda divisar a la víctima antes de impactarla”.

Según las investigaciones y declaraciones de los testigos, Decurges circulaba correctamente, por la margen derecha de la avenida, en dirección oeste-este, en línea recta y cerca de la cuneta.