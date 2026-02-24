Hallaron un cóndor andino con síntomas de intoxicación

El ave fue encontrada en cercanías de la Ruta Nacional 40, a la altura de la Cuesta de Miranda, y presentaba signos compatibles con un cuadro de intoxicación. Efectivos de Gendarmería y personal de Medio Ambiente provincial la pusieron a resguardo
Un cóndor andino fue hallado con síntomas de intoxicación en cercanías de la Ruta Nacional N° 40, a la altura de la Cuesta de Miranda, en Chilecito, provincia de La Rioja. El ave fue asistida por efectivos de Gendarmería Nacional Argentina y personal de Medio Ambiente provincial, que la trasladaron para su evaluación y control veterinario.
El rescate ocurrió el domingo 22 de febrero, cuando integrantes de la Sección “Núcleo”, dependiente del Escuadrón 24 “Chilecito”, detectaron la presencia del ave en proximidades del kilómetro 3830 de la Ruta Nacional N° 40. El animal se encontraba en una zona de banquina y presentaba signos compatibles con un cuadro de intoxicación, por lo que se activó el protocolo correspondiente para su resguardo.
Intervención conjunta en la Cuesta de Miranda
Según se informó oficialmente, los efectivos trabajaron de manera articulada con representantes de Medio Ambiente de la provincia de La Rioja para asegurar el bienestar del ejemplar. Tras constatar su estado, procedieron a su captura preventiva y contención, evitando que permaneciera expuesto a riesgos en la zona de tránsito vehicular.
El cóndor andino fue posteriormente trasladado hacia la ciudad de La Rioja, donde quedó bajo observación para realizarle controles clínicos y determinar las causas específicas de la presunta intoxicación. Las autoridades no descartaron que el cuadro pudiera estar vinculado a la ingesta de algún elemento contaminado.
Una especie emblemática y protegida
El cóndor andino (Vultur gryphus) es una de las aves más representativas de la cordillera de los Andes y se encuentra protegida por distintas normativas ambientales en Argentina. Su presencia en rutas o zonas pobladas suele generar operativos especiales debido a su importancia ecológica y a su condición de especie vulnerable.
Desde los organismos intervinientes destacaron la rápida actuación conjunta, que permitió poner a resguardo al animal y garantizar su atención especializada. Se aguardaban los resultados de los estudios veterinarios para conocer la evolución del ave y evaluar los pasos a seguir en su proceso de recuperación.