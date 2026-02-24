Emperatriz volvió a ganar el carnaval de Concordia: obtuvo su 13º corona

En el salón de actos del segundo piso del municipio de Concordia se llevó a cabo la apertura de sobres, para poder sumar la puntuación realizada por los distintos jurados que llegaron a Concordia, para evaluar, durante 6 noches, los distintos ítems en las cuatro comparsas participantes.

En esta edición 2026, la comparsa ganadora actuó bajo el motivo de “Argentina: El viaje del Sol”, un recorrido federal por la identidad nacional.

La comparsa, que nuevamente se corona como ganadora, se consagró con 714, 75 puntos. En tanto, el segundo lugar fue para Imperio, que obtuvo 704,50. En tercer lugar se ubicó Ráfaga con 690,75 y el último puesto fue para Bella Samba, con 672 puntos.

Emperatriz también ganó el rubro batería por solo 0,5 puntos al imponerse con 239 puntos ante la batería Nota Mil de Ráfaga, que tuvo 238,5, informó El Entre Ríos.

Las figuras

En cuanto a las figuras de distintos rubros del carnaval, los premios se repartieron entre Imperio, Emperatriz y Ráfaga.

A continuación, el detalle:

Música: Ráfaga, La Juntada Tricolor

Embajadora: Victoria Araujo, de Imperio

Frente de Comparsa: Imperio

Porta Estandarte y Cordoneras: Matías Agüero, Camila Pelichero y Lucía Rios, Emperatriz

Bastonera: Lucía Monforte, Emperatriz

Destaque: Jeremías Delfín, de Imperio

Portabandera y maestro de ceremonias: Vanesa Rodríguez y Alejo Burna, Emperatriz

Pasista femenino: Sofía Camino, Emperatriz

Pasista masculino: Rodrigo Fernández, Emperatriz

Reina de batería: Abril Fleita, Imperio

Reina de comparsa: Victoria Carballo, Ráfaga.