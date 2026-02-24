 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Emperatriz volvió a ganar el carnaval de Concordia: obtuvo su 13º corona

En el salón de actos del segundo piso del municipio de Concordia se llevó a cabo la apertura de sobres, para poder sumar la puntuación realizada por los distintos jurados que llegaron a Concordia, para evaluar, durante 6 noches, los distintos ítems en las cuatro comparsas participantes.

24 de Febrero de 2026
Carnaval de Concordia
Carnaval de Concordia

En esta edición 2026, la comparsa ganadora actuó bajo el motivo de “Argentina: El viaje del Sol”, un recorrido federal por la identidad nacional.

 

La comparsa, que nuevamente se corona como ganadora, se consagró con 714, 75 puntos. En tanto, el segundo lugar fue para Imperio, que obtuvo 704,50. En tercer lugar se ubicó Ráfaga con 690,75 y el último puesto fue para Bella Samba, con 672 puntos.

 

Emperatriz también ganó el rubro batería por solo 0,5 puntos al imponerse con 239 puntos ante la batería Nota Mil de Ráfaga, que tuvo 238,5, informó El Entre Ríos.

 

Las figuras

 

En cuanto a las figuras de distintos rubros del carnaval, los premios se repartieron entre Imperio, Emperatriz y Ráfaga.

 

A continuación, el detalle:

 

Música: Ráfaga, La Juntada Tricolor

 

Embajadora: Victoria Araujo, de Imperio

 

Frente de Comparsa: Imperio

 

Porta Estandarte y Cordoneras: Matías Agüero, Camila Pelichero y Lucía Rios, Emperatriz

 

Bastonera: Lucía Monforte, Emperatriz

 

Destaque: Jeremías Delfín, de Imperio

 

Portabandera y maestro de ceremonias: Vanesa Rodríguez y Alejo Burna, Emperatriz

 

Pasista femenino: Sofía Camino, Emperatriz

 

Pasista masculino: Rodrigo Fernández, Emperatriz

 

Reina de batería: Abril Fleita, Imperio

 

Reina de comparsa: Victoria Carballo, Ráfaga.

Carnaval Concordia
