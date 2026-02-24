El Gobierno elimina el arancel antidumping al aluminio chino y reabre importaciones

El Gobierno nacional eliminó el arancel antidumping del 28% al aluminio chino, una medida que impacta en Aluar y que reabre el ingreso de importaciones asiáticas al mercado local. La decisión fue oficializada en el Boletín Oficial y generó un proyecto en el Congreso para exigir su revisión en defensa de la industria nacional.

El Gobierno dejó sin efecto la protección vigente desde 2020 sobre las importaciones de hojas de aluminio provenientes de China, al no prorrogar el arancel antidumping que vencía el próximo 5 de marzo. La resolución fue publicada este 23 de febrero por el Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo, tras una revisión técnica del esquema.

La medida impacta directamente en Aluar, la única productora primaria de aluminio del país, controlada por el empresario Javier Madanes Quintanilla. La empresa había solicitado la continuidad del arancel y días atrás anunció el cierre de una planta de neumáticos de Fate, firma también perteneciente al mismo grupo.

Qué evaluó el Gobierno para eliminar el arancel

Según el informe del área de Comercio Exterior, “no surge margen de dumping para las operaciones de exportación hacia la República Argentina”, argumento central para dejar sin efecto la medida en línea con el Acuerdo Antidumping de la Organización Mundial del Comercio.

El análisis oficial contempló precios internacionales y estructura de mercado durante el período investigado. De acuerdo con la resolución, el precio internacional del aluminio registró una baja del 16%, mientras que en el mercado interno Aluar aplicó incrementos de entre el 5% y el 7%. Además, su participación en el mercado local pasó del 64% en 2019 al 91% en 2024.

Durante la vigencia del arancel, las importaciones desde China no superaron el 3% del total entre 2022 y 2025. Para Economía, estos indicadores demostraron que la herramienta dejó de cumplir el objetivo correctivo para el que había sido diseñada y que no podía sostenerse sin evidencia de prácticas desleales o daño comprobable.

Impacto en la industria y reacción política

La Comisión Nacional de Comercio Exterior señaló que el “foil” de aluminio impacta en diversas cadenas productivas de bienes de consumo básico. Este insumo representa entre el 3% y el 4% de la facturación total de Aluar Aluminio Argentino y resulta clave para el envasado de alimentos, bebidas y medicamentos, además de su uso en membranas aislantes para la construcción, dio a conocer Àmbito.

Con la eliminación del arancel, el Gobierno apuntó a restablecer condiciones de competencia en un mercado altamente concentrado y habilitar el reingreso de oferta asiática.

En respuesta, la diputada Roxana Monzón presentó un proyecto en el Congreso para repudiar la medida y solicitar su revisión. En los fundamentos sostuvo que la eliminación del arancel podría generar un fuerte impacto económico y social en un sector considerado estratégico para el desarrollo industrial.