Economía La encuesta del organismo

El INDEC dio a conocer el indicador de confianza empresarial en alimentos

23 de Febrero de 2026
Indicador de confianza empresarial en alimentos.
Indicador de confianza empresarial en alimentos. Foto: (Elonce).

La encuesta de tendencia de negocios en supermercados y autoservicios mayoristas fue positiva y superó el 1%. Aclaran que, sin embargo, las expectativas no son buenas.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dio a conocer el Indicador de Confianza Empresarial (ICE) en el rubro alimenticio. El mismo es bajo, pero no arrojó números negativos; aunque las expectativas no son buenas.

 

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el ICE para negocios y supermercados mayoristas fue del 1,3% en base a la evaluación de enero de 2026 y las expectativas febrero-abril de 2026. En este caso, el ICE se compuso de las respuestas a tres preguntas. Las mismas son:

 

Considera que la situación comercial en enero de 2026 de su empresa es

 

Mala

20%.

 

Buena

8,8%.

 

Normal

66,6%.

 

Balance

-16,3%.

 

¿Qué espera de la situación comercial durante el próximo trimestre febrero-abril 2026 respecto a la situación actual?

 

Empeorará

8,8%.

 

Mejorará

20%.

 

Permanecerá igual

71,3%.

 

Balance

11,3%.

 

Considera que el nivel, en enero de 2026, de sus stocks en términos volumen se encuentra

 

Por debajo de lo normal

21,3%.

 

Por encima de lo normal

12,5%.

 

Normal

66,3%.

 

Balance

-8,8%.

 

En este caso, es válido decir que “el ICE de supermercados y autoservicios mayoristas está compuesto por la opinión empresarial sobre la evaluación actual de la situación comercial, las expectativas futuras de la situación comercial y la evaluación actual de los stocks; puede tomar valores entre -100% y 100%”, publicó NA.

