El INDEC dio a conocer el indicador de confianza empresarial en alimentos

La encuesta de tendencia de negocios en supermercados y autoservicios mayoristas fue positiva y superó el 1%. Aclaran que, sin embargo, las expectativas no son buenas.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dio a conocer el Indicador de Confianza Empresarial (ICE) en el rubro alimenticio. El mismo es bajo, pero no arrojó números negativos; aunque las expectativas no son buenas.
Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el ICE para negocios y supermercados mayoristas fue del 1,3% en base a la evaluación de enero de 2026 y las expectativas febrero-abril de 2026. En este caso, el ICE se compuso de las respuestas a tres preguntas. Las mismas son:
Considera que la situación comercial en enero de 2026 de su empresa es
Mala
20%.
Buena
8,8%.
Normal
66,6%.
Balance
-16,3%.
¿Qué espera de la situación comercial durante el próximo trimestre febrero-abril 2026 respecto a la situación actual?
Empeorará
8,8%.
Mejorará
20%.
Permanecerá igual
71,3%.
Balance
11,3%.
Considera que el nivel, en enero de 2026, de sus stocks en términos volumen se encuentra
Por debajo de lo normal
21,3%.
Por encima de lo normal
12,5%.
Normal
66,3%.
Balance
-8,8%.
En este caso, es válido decir que “el ICE de supermercados y autoservicios mayoristas está compuesto por la opinión empresarial sobre la evaluación actual de la situación comercial, las expectativas futuras de la situación comercial y la evaluación actual de los stocks; puede tomar valores entre -100% y 100%”, publicó NA.