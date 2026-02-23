El Ministerio de Economía lanzó un bono en dólares: buscan captar u$s2.000 millones

El Ministerio de Economía lanzó un bono en dólares para captar hasta u$s2.000 millones y afrontar los vencimientos de julio, en una estrategia de financiamiento anticipado.
El Gobierno lanzó un bono en dólares con el objetivo de captar hasta u$s2.000 millones y así afrontar los vencimientos de deuda previstos para julio de 2026. La medida fue anunciada por el Ministerio de Economía, que conduce Luis Caputo, y sorprendió al mercado al incorporar este instrumento dentro de las habituales licitaciones de deuda en pesos.
La Secretaría de Finanzas informó que, a partir de las próximas licitaciones quincenales, se ofrecerá a los inversores un título en moneda estadounidense por hasta u$s150 millones por subasta. Además, al día siguiente de cada colocación habrá una segunda ronda para ampliar la emisión en hasta u$s100 millones adicionales.
De esta manera, el Ejecutivo buscará captar hasta u$s500 millones mensuales hasta completar el programa, fijado en un máximo de u$s2.000 millones. Según detallaron desde Finanzas, “los recursos obtenidos se destinarán al pago de capital de los títulos con vencimiento en julio de 2026”.
Características del nuevo instrumento financiero
El bono en dólares tendrá vencimiento el 29 de octubre de 2027 y ofrecerá una tasa nominal anual del 6%. El precio inicial será determinado mediante licitación, mientras que los intereses se pagarán de forma mensual y el capital se cancelará íntegramente al vencimiento.
El pago mensual de cupones representa una característica poco habitual en emisiones soberanas locales, lo que despertó interés en el mercado. La estrategia apunta a anticipar el financiamiento de los compromisos en moneda extranjera y evitar tensiones sobre las reservas internacionales.
Desde el sector financiero valoraron la decisión oficial. Dante Ruggieri, socio de AT Inversiones, consideró que la iniciativa permite ordenar el perfil de vencimientos. “Desde mi punto de vista, es muy buena noticia que el Tesoro intente lograr un rolleo de manera más ordenada y anticipada para los vencimientos de capital en moneda extranjera. El vencimiento de capital para julio entre Bonares y Globales es de u$s2.700 millones”, explicó.
Impacto en el mercado y en las reservas
Ruggieri estimó además que el nuevo título podría colocarse a una tasa algo superior a la anunciada. “Pienso que el bono podría salir a cotizar en una tasa entre 6,5% y 7%. De esta forma, estimo que el Tesoro no debería tener demasiados inconvenientes para poder lograr en los próximos meses llegar al monto máximo de emisión para dicho instrumento”, sostuvo a Ámbito.
La estrategia también tendría implicancias macroeconómicas relevantes. Según el analista, el esquema aliviaría la presión sobre el Banco Central de la República Argentina, ya que permitiría al Tesoro obtener dólares vía financiamiento en lugar de recurrir a la compra de divisas provenientes de las reservas.
“Esto quitaría presión a la hoja de balance del BCRA. De esta manera, el Tesoro se haría de dólares a través de financiamiento y no vería la necesidad de comprarle divisas de las reservas al Banco Central”, agregó Ruggieri. Con esta medida, el Gobierno apuesta a fortalecer su estrategia financiera de cara a los compromisos externos y a enviar una señal de previsibilidad a los mercados.