Créditos personales de hasta $15.000.000: opciones y tasas de interés en febrero de 2026

Banco Patagonia, Banco Macro y Naranja X ofrecen créditos personales con montos elevados y tasas variadas, según el perfil crediticio del solicitante.
Los créditos personales continúan siendo una herramienta clave para quienes necesitan acceder a dinero en el corto plazo, ya sea para cubrir gastos imprevistos, reorganizar deudas o concretar proyectos personales.
En febrero de 2026, varias instituciones financieras están ofreciendo créditos personales de hasta $15.000.000, aunque las tasas de interés y condiciones varían según el banco y el perfil crediticio del solicitante. A continuación, se detallan las principales opciones disponibles en el mercado.
El Banco Patagonia es una de las entidades que ofrece créditos personales de hasta $15.000.000, con la posibilidad de acceder a montos mayores, hasta $50.000.000. Estos créditos se ofrecen con un plazo de financiación de hasta 60 meses, y cuentan con acreditación inmediata una vez aprobados. Los interesados pueden utilizar el dinero para distintos fines, como consumo personal, compra de autos o mejoras en vivienda.
Las tasas de interés para este crédito en febrero de 2026 son bastante elevadas, con una TNA desde 120%, una TEA desde 214,07% y una CFTEA con IVA que comienza en 292,22%. Los requisitos incluyen ser cliente del banco con cuenta en pesos, aprobar el análisis crediticio y presentar la documentación correspondiente. Los solicitantes pueden gestionar el crédito a través de la app Patagonia Móvil, la web E-Bank, o en las sucursales físicas de la entidad.
Banco Macro: créditos de hasta $32.000.000 para clientes con ingresos acreditados
El Banco Macro también ofrece créditos personales de hasta $15.000.000, con un monto máximo que puede alcanzar hasta $32.000.000. Estos créditos están dirigidos a clientes que acreditan ingresos en la entidad, y se ofrecen con plazos de hasta 60 meses. Las tasas de interés para un crédito a 60 meses varían entre el 67% y el 85% TNA, con una TEA entre 91,93% y 127,33%, y una CFTEA con IVA que oscila entre el 119,13% y el 168,26%.
Para acceder a estos créditos, los solicitantes deben presentar documentación como DNI, constancia de CUIL, comprobante de domicilio, y certificación de ingresos. La solicitud puede realizarse de manera digital, pero se requiere cumplir con los criterios crediticios de la entidad, publicó TN.
Naranja X: créditos 100% online de hasta $9.000.000
La aplicación Naranja X ofrece una alternativa interesante para aquellos que prefieren realizar todos los trámites de manera digital. Esta plataforma permite solicitar créditos personales de hasta $9.000.000 con una acreditación inmediata en la cuenta bancaria. A diferencia de los bancos tradicionales, Naranja X destaca por su agilidad y simplicidad, ya que no requiere gestiones presenciales.
Las tasas de interés para los créditos de Naranja X varían considerablemente, con una TNA entre el 59% y el 145%, una TEA entre 77,88% y 293,09%, y una CFTEA que puede llegar a ser de hasta 414,24%. Para solicitar el crédito, los interesados deben ser clientes de Naranja X o de Tarjeta Naranja S.A.U., no registrar atrasos ni deudas impagas, y validar su identidad mediante una selfie. El proceso es completamente digital, ideal para quienes buscan rapidez y comodidad.