Se vendió en Paraná el boleto ganador del Brinco Junior: el apostador aún no reclamó el premio

José Luis Miño, el dueño de la agencia donde se compró el boleto ganador

Elonce dialogó con el dueño de la agencia de lotería 269 que vendió un boleto ganador del Brinco Junior. En este sentido, José Luis Miro, propietario del local ubicado en Avenida Zanni 1468, explicó que se asemeja a la modalidad "siempre sale" del Quini 6.

Se vendió en Paraná la boleta ganadora del Brinco Junior

El boleto ganador, que tiene un premio de 4,5 millones de pesos, aún no ha sido reclamado, y la agencia no sabe quién es el ganador. Tampoco se conoce quién vendió el ticket ganador. "Mi señora atiende la agencia la mayor parte del tiempo, así que seguramente fue ella”, dijo entre risas.

“Hubo seis ganadores en todo el país, uno de ellos en Entre Ríos, lo cual los pone muy contentos”, destacó Miro.

El hombre señala que, si bien han tenido ganadores de otras modalidades del Quini 6 en el pasado, esta es la primera vez que alguien gana el Brinco en su agencia. Miro afirma que el Brinco “no es tan popular” como el Quini 6, que es el principal juego de lotería del país.

También aclaró que la agencia no recibe una comisión por este tipo de premios a menos que haya seis aciertos.

Por ello, el dueño insta a los jugadores de la agencia 269 de Avenida Zanni 1468 a que revisen sus boletos de Brinco y sigan jugando al Quini “porque hace 36 años que estamos acá y sé que vamos a vender el Quini grande”.