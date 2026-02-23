El ISCAE ofrece una especialización para trabajar con personas con discapacidad

El Instituto Superior del Club Atlético Estudiantes (ISCAE) ofrece una especialización para trabajar con personas con discapacidad en ámbitos formales y no formales. En este sentido, el profesor del ISCAE, Sergio Alfonsini, explicó a Elonce la oferta “se hace posterior a la formación básica y es una profundización, un complemento de esa formación básica con una orientación más específica”.

En cuanto a los docentes, este nivel incrementa su puntaje y le permite escalafonar en el futuro.

El ISCAE cuenta con una especialización en docentes nivel superior

Por su parte, Belén Gracia Paz, coordinadora de post titulo de ISCAE, señaló que en base a la dinámica de las instituciones formales y no formales, la institución ve con preocupación “que los institutos de formación docente tienen una base de formación y de estudios inicial, a la que le faltan algunas herramientas pedagógicas, prácticas, didácticas, sobre todo en materia de inclusión educativa”.

En este sentido, indicó que es una carencia visible tanto “dentro del sistema educativo formal y no formal en los clubes, en los centros deportivos, en los playones, en las escuelas municipales, en los barrios y nosotros queremos reforzar eso”.

A modo de ejemplo, Gracia Paz expresó: “Las personas con discapacidad tienen todo el derecho, como es bien sabido, a participar plena y activamente de la vida en sociedad. Y nosotros, adultos responsables, debemos ofrecer herramientas, estrategias y oportunidades para que ellos transiten por la vida de la mejor manera”.

Asimismo, adelantaron que en los próximos meses contarán con un curso de guardavidas, que se ajustará a las normas de formación exigidas por el Consejo General de Educación.

Detalles de la propuesta y perfil del estudiante

El postítulo para docentes de nivel superior, orientado a profesores de educación física, para trabajar con personas con discapacidad. Sin embargo, la oferta “está orientada a personas que trabajen en educación especial o quienes tengan interés en hacer este tipo de capacitaciones, que sin duda les va a permitir tener y profundizar más sobre la inclusión y el trabajo con personas con discapacidad”, indicó Alfonsini.

“Hay muchos municipios que tienen áreas de discapacidad, que trabajan mucho en escuelas municipales. Tanto para ellos como para los docentes que estén trabajando en los clubes, esta es una oportunidad no solamente de adquirir más herramientas, sino de tener actualizado los contenidos de su formación básica, que es la carrera de educación física”, explicó por su parte Alfonsini.

Modalidad de cursado, días y horarios

La capacitación tiene 10 módulos y comenzará en abril de 2026. “Vamos a dictar el cursado de la especialización un sábado por mes, de 9 a 17. Hay módulos que van a ser virtuales de acuerdo a las posibilidades de los capacitadores, porque invitamos a gente de Santa Fe, de Buenos Aires, de Corrientes, que tienen una

amplia trayectoria y un vasto tránsito por los clubes, por las escuelas y tienen otras miradas también que pueden enriquecer la de la provincia”, explicó Gracia Paz.

Sobre la inclusión, señaló: “Estamos muy enfocados en la inclusión y a las personas con discapacidad de acuerdo a nuestra población provincial”.

Cómo contactarse

Para acceder a esta y otras propuestas, los interesados pueden contactarse a través del correo institutosuperiordelcae@gmail.com o al teléfono 0343 – 4231678. En las redes puede encontrarse como @institutoscae