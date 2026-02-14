Comienza la segunda etapa del Censo Provincial de Infraestructura Escolar en Entre Ríos

Este sábado 14 de febrero se pone en marcha la segunda etapa del Censo Provincial de Infraestructura Escolar en Entre Ríos, una instancia prevista en el calendario oficial que se extenderá hasta el 27 de febrero. El operativo apunta a relevar de manera técnica y digital el estado de un porcentaje significativo de edificios educativos de la provincia.

La iniciativa es impulsada por el Consejo General de Educación y busca obtener información detallada sobre las condiciones edilicias, instalaciones y equipamiento escolar. Los datos recopilados permitirán contar con un diagnóstico actualizado para orientar decisiones de inversión, mantenimiento y planificación.

Relevamiento digital y participación de las escuelas

El operativo se desarrolla mediante una aplicación digital y cuenta con la participación de equipos designados por cada institución educativa, acompañados por personal de ordenanza o maestranza. Desde el organismo se indicó que se aplican criterios técnicos que garantizan la calidad, precisión y comparabilidad de la información.

La participación como censista otorga puntaje docente, según lo dispuesto por el Consejo General de Educación, lo que suma un incentivo para el involucramiento del personal educativo en la tarea.

Escuela Entre Ríos.

Planificación y mejora edilicia

La información que surja de esta segunda etapa del Censo Provincial de Infraestructura Escolar será utilizada como insumo técnico para la planificación de obras, el mantenimiento preventivo y la mejora de los entornos educativos en toda la provincia.

El relevamiento se enmarca en el Plan Educativo Provincial 2023-2027, orientado a fortalecer la gestión institucional y a promover condiciones edilicias adecuadas en los distintos niveles del sistema.

El operativo se realiza de manera articulada con la Dirección General de Estadística y Censos de Entre Ríos, dependiente del Ministerio de Economía y Servicios Públicos, y con la Dirección de Educación Técnico Profesional.

En ese marco, el director de Planificación de Infraestructura y Equipamiento Escolar del CGE, Bruno Frizzo, invitó a la comunidad educativa a acompañar y promover la participación en esta instancia estratégica de relevamiento técnico.