Boca acelera por Adam Bareiro, pero River puede frenar la operación

Boca inició gestiones formales para incorporar a Adam Bareiro y la negociación presenta una particularidad: además de dialogar con Fortaleza, también debe llegar a un acuerdo con River, que conserva el 50 por ciento de los derechos económicos del delantero paraguayo.

Según trascendió, la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme presentó el viernes una oferta de tres millones de dólares por el atacante de 29 años. El futbolista ya dio el visto bueno para vestir la camiseta azul y oro, pero la operación requiere la aprobación de ambas instituciones propietarias de su ficha.

River, pieza clave en la negociación

La complejidad del movimiento radica en que River comparte en partes iguales el pase con Fortaleza. Por lo tanto, cualquier transferencia necesita el aval del club de Núñez, situación que agrega un condimento especial al tratarse de una posible venta al clásico rival.

Bareiro llegó a River a mediados de 2024 desde San Lorenzo por 4.500.000 dólares. Sin lograr continuidad, fue cedido a Al-Rayyan de Qatar y luego transferido a Fortaleza en julio del año pasado por 1.800.000 dólares correspondientes al 50 por ciento de su pase.

River conserva un porcentaje de Adam Bareiro. Foto: Archivo.

En ese acuerdo se incluyeron cláusulas por objetivos que podían ampliar la participación del club brasileño en otro 20 por ciento, pero esas condiciones no se cumplieron. Por ese motivo, actualmente ambos clubes mantienen la mitad de los derechos económicos del jugador.

Fortaleza espera y Boca aguarda definiciones

Desde Fortaleza solicitaron tiempo hasta la finalización del compromiso que disputarán este sábado por el campeonato estadual para responder formalmente la propuesta. Luego, será determinante la postura que adopte River.

En caso de concretarse la operación, Boca sumaría un delantero que interesa desde hace tiempo. El club ya había mantenido conversaciones por Bareiro cuando el atacante aún jugaba en San Lorenzo, aunque en aquel momento la transferencia no prosperó.