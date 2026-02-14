Los árbitros de básquet de Paraná realizan su primera capacitación de cara a la temporada 2026

Paraná comenzó oficialmente su calendario formativo 2026 en materia de básquet con la primera jornada de la Capacitación Anual del Colegio de Árbitros de la APB y APBF. La actividad se desarrolló este sábado 14 de febrero en el Museo Histórico Provincial Martiniano Leguizamón y continuará este domingo en el Club Atlético Olimpia.

La clínica reúne a los jueces de la ciudad con el objetivo de reforzar conocimientos reglamentarios, actualizar criterios técnicos y realizar las evaluaciones físicas obligatorias antes del inicio de la competencia oficial.

Actualización reglamentaria y exigencia física

Gabriel Massimino, coordinador de árbitros, explicó a Elonce el sentido de la jornada. “Es una clínica que se hace todos los años al inicio de temporada para refrescar los temas reglamentarios, algunas interpretaciones que vienen de FIBA y también para realizar la prueba física que nos da el visto bueno para encarar la próxima competencia acá en Paraná”, señaló.

Por su parte, Martín Tesoro, presidente del Colegio de Árbitros, destacó que el proceso formativo no se limita a este fin de semana. “Para nosotros el aprendizaje y la educación del árbitro de basquet es desde el primer día que se cuelga el silbato hasta el último día. Esto empieza hoy y termina en diciembre”, sostuvo.

Edgardo Buffa, Martín Tesoro y Gabriel Massimino. Foto: Elonce.

Uno de los ejes centrales del trabajo estuvo vinculado a los cambios reglamentarios introducidos el año pasado, especialmente en materia disciplinaria. “Los jugadores que simulan, aun habiéndole sancionado faltas a favor, pueden ser sancionados por cuestiones disciplinarias”, explicó Tesoro, al remarcar la intención de preservar la esencia del básquet y evitar conductas que distorsionen el juego.

También se abordaron los alcances de las revisiones por streaming, que solo pueden aplicarse en casos específicos establecidos por reglamento.

Un arbitraje que acompaña el crecimiento del básquet

El presidente de la Asociación Paranaense de Básquet, Edgardo Buffa, valoró el impacto de estas instancias formativas. “Es muy importante que se visibilice todo este trabajo y el esfuerzo que hay detrás para ir mejorando día a día”, expresó.

Buffa subrayó que la competencia local atraviesa un momento de expansión. “Nuestra competencia local se ha vuelto muy atractiva. Tenés 4, 5 o 6 equipos en condiciones de pelear un torneo”, afirmó, y destacó la incorporación de nuevos clubes y el crecimiento en la cantidad de jugadores.

La capacitación continuará este domingo con trabajos específicos en cancha y evaluación física, en una apuesta concreta por jerarquizar el arbitraje y acompañar el desarrollo del básquet en Paraná durante la temporada 2026.