Fuerte accidente en San Salvador: un auto perdió el control y desató un choque en cadena

Un fuerte accidente en San Salvador generó preocupación este sábado por la mañana cuando un automóvil perdió el control y terminó provocando una colisión en cadena frente a un establecimiento industrial ubicado sobre Boulevard Concordia al 1100, en el kilómetro 208 de la Ruta Nacional 18.

El siniestro ocurrió alrededor de las 7:55, cuando un Volkswagen Gol que circulaba en sentido este-oeste se desvió de su trayectoria e impactó contra el sector destinado a playa de estacionamiento. La conductora, una mujer mayor de edad integrante de la fuerza policial, manejaba el vehículo al momento del hecho.

Según publicó el medio local La Semana, la colisión inicial fue contra un Ford Ka que se encontraba estacionado. Como consecuencia del impacto, ese rodado se desplazó y terminó golpeando a un Renault 19 que también estaba detenido en el lugar. El efecto en cadena dejó importantes daños materiales en los tres vehículos.

Una mañana marcada por el estruendo

El episodio ocurrió en un tramo urbano de la Ruta Nacional 18 que suele registrar circulación constante a primera hora del día. La magnitud del choque generó sorpresa entre quienes se encontraban en las inmediaciones, aunque afortunadamente no se reportaron personas lesionadas.

Las circunstancias que provocaron la pérdida de control del automóvil aún se encuentran bajo análisis. No trascendieron detalles oficiales sobre si intervinieron factores mecánicos, distracciones o alguna otra condición que pudiera haber influido en el desenlace.

Intervención y actuaciones

En el lugar trabajó personal de Tránsito Municipal de San Salvador, que realizó las actuaciones correspondientes para determinar responsabilidades y ordenar la situación vehicular en la zona.

El hecho dejó como saldo únicamente daños materiales, aunque el impacto y la secuencia posterior evidenciaron la violencia del choque. Las pericias permitirán establecer con mayor precisión cómo se produjo el accidente y qué factores incidieron en la maniobra que terminó con tres vehículos dañados en cadena.