Policiales

14 de Febrero de 2026
Dos motos chocaron y una se dio a la fuga tras el impacto en Concordia

Un motociclista de 26 años resultó herido luego de colisionar con otra moto cuyos ocupantes escaparon del lugar. El siniestro ocurrió en la intersección de J.J. Paso y Sarmiento, en Concordia. Fue trasladado al hospital Masvernat.

Dos motos chocaron y una se dio a la fuga durante la madrugadaen la intersección de calles J.J. Paso y Sarmiento, en Concordia. El hecho fue advertido a personal de Comisaría Primera, que intervino tras tomar conocimiento del siniestro vial.

 

Según la información policial, por causas que se tratan de establecer, colisionaron una Honda CG 150 Titan y otra motocicleta que sería una Rouser de color amarillo, sin dominio visible.

 

La Honda era conducida por un hombre de 26 años, quien circulaba por calle Sarmiento en sentido Sur. En tanto, la otra moto transitaba por calle J.J. Paso en sentido Oeste y, de acuerdo al testimonio del damnificado, era ocupada por un hombre y una mujer que no llevaban casco protector.

 

Huida tras la colisión

Tras el impacto, los ocupantes de la Rouser abandonaron el lugar sin asistir al conductor lesionado y se dieron a la fuga. La Policía inició actuaciones para intentar establecer la identidad de quienes escaparon.

 

En el lugar trabajó personal de emergencias médicas, que asistió al joven motociclista. Posteriormente fue trasladado en ambulancia al hospital Delicia Concepción Masvernat para una evaluación más exhaustiva.

 

El conductor presentaba dolencias en el brazo izquierdo, aunque no trascendieron detalles oficiales sobre la gravedad de las lesiones.

 

Actuaciones judiciales

Efectivos policiales realizaron las diligencias de rigor, levantaron datos en la escena y recabaron testimonios que permitan esclarecer la mecánica del hecho.

La causa quedó en manos de la Justicia, mientras se avanza en la búsqueda de los ocupantes de la motocicleta que protagonizó la fuga tras el choque.

Temas:

Concordia Hospital Masvernat
