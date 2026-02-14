Incendió la casa de su pareja y la vivienda quedó destruida

Un hombre de 50 años fue detenido tras incendiar la casa de su pareja en Caseros. El fuego provocó pérdidas totales y demandó un amplio operativo de bomberos. Interviene la fiscal María José Labalta.
Un hombre de 50 años fue detenido luego de incendiar la casa de su pareja en la localidad de Caseros, departamento Uruguay, donde una vivienda resultó completamente destruida por las llamas. El hecho ocurrió alrededor de las 20:00 horas en una finca ubicada en Calle 31 y se investiga en un contexto de violencia de género.
Según los primeros datos recabados, el episodio se originó cuando el sujeto le exigió a su pareja, una mujer de 53 años, que abandonara el domicilio. De acuerdo a los testimonios de la damnificada, una vez que salió de la vivienda, el hombre ingresó nuevamente al inmueble y, minutos después, se desató un incendio de grandes proporciones.
Las llamas avanzaron rápidamente y generaron importantes daños estructurales, por lo que fue necesario un operativo de emergencia para controlar la situación.
Operativo de bomberos y pérdidas totales
Ante la magnitud del siniestro, trabajaron en el lugar dotaciones de Bomberos Voluntarios de Caseros y de San Justo, quienes desplegaron tareas conjuntas para sofocar el fuego y evitar su propagación a viviendas linderas.
Pese al esfuerzo de los equipos intervinientes, las pérdidas materiales fueron totales. La vivienda quedó completamente destruida por la acción de las llamas.
Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas como consecuencia del incendio, ya que la mujer había logrado salir del inmueble antes de que el fuego se expandiera.
Investigación y detención
En el lugar intervino personal de la División Policía Científica, que realizó las pericias correspondientes con el objetivo de determinar la mecánica del inicio del incendio y recolectar elementos probatorios.
Tras una evaluación preliminar de los hechos y las evidencias obtenidas, las actuaciones fueron remitidas a la fiscal en turno, Dra. María José Labalta, quien dispuso la detención del hombre de 50 años.
El acusado quedó a disposición de la Justicia y enfrenta cargos en el marco de una causa que se investiga bajo la figura de incendio y en contexto de violencia de género. La investigación continúa para esclarecer todos los detalles del hecho.
