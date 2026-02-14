 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales En Islas del Ibicuy

Falleció hombre que había sido gravemente herido al domar una yegua

Tenía 59 años y había resultado herido el 16 de enero mientras intentaba domar una yegua. Permanecía internado en terapia intensiva en el Hospital Centenario, donde finalmente se confirmó su fallecimiento.

14 de Febrero de 2026
Un hombre de 59 años falleció luego de permanecer varias semanas internado a raíz de las graves lesiones que sufrió en un accidente con un equino ocurrido el 16 de enero en el camino viejo a Sagastume, en el departamento Islas del Ibicuy.

 

Según se informó desde la Jefatura Departamental Islas, el hecho se produjo cuando el hombre intentaba domar una yegua y fue derribado por el animal. Como consecuencia de la caída, sufrió heridas de gravedad.

 

Tras el accidente, fue asistido y trasladado para recibir atención médica, y posteriormente derivado al Hospital Centenario de Gualeguaychú.

Internación en terapia intensiva

En el nosocomio permaneció internado en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) debido a un traumatismo severo de cráneo. Su estado fue crítico desde el ingreso, indicaron fuentes policiales.

 

Pese a la atención médica recibida, en las últimas horas se confirmó su fallecimiento como consecuencia de las complicaciones derivadas del fuerte golpe.

Temas:

Departamento Islas Golpe doma
