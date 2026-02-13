Sujeto tenía pedido de captura en Entre Ríos y fue detenido en Buenos Aires

El joven de 21 años fue arrestado en la Terminal de Ómnibus de Retiro cuando estaba por viajar al norte del país. Tenía pedido de captura desde noviembre por amenazas y lesiones en contexto de violencia de género.
Un joven de 21 años fue detenido en la ciudad de Buenos Aires cuando intentaba abordar un micro con destino al noroeste argentino. El joven tenía pedido de captura activo en Entre Ríos por varios delitos vinculados a violencia de género.
La detención se concretó en la Terminal de Ómnibus del barrio porteño de Retiro, en el marco del operativo “Servicio especial por éxodo turístico - Refuerzo de terminales de ómnibus”, desplegado por efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina.
El procedimiento fue realizado por personal de la Comisaría Terminal de Ómnibus de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que efectuaba recorridas preventivas habituales en el predio.
Intentó evitar a los policías
Según se informó, los agentes advirtieron la presencia del individuo en el sector de plataformas, a punto de abordar un colectivo de larga distancia. Al notar la presencia policial, el sospechoso intentó retroceder con aparentes intenciones de darse a la fuga.
Ante esta situación, los efectivos procedieron a interceptarlo e identificarlo mediante las plataformas SIFCOP (Sistema Federal de Comunicaciones Policiales) y MINSEG.
La verificación permitió constatar que el joven tenía pedido de captura activo desde noviembre del año pasado, solicitado por el Juzgado de Garantías N°1 de Entre Ríos, a cargo del juez Francisco Ledesma.
Delitos imputados
El requerimiento judicial se enmarca en una causa por “Lesiones leves en contexto de violencia de género calificadas, Desobediencia, Amenazas, Amenazas calificadas y daños en concurso real”.
Tras la confirmación de la orden vigente, los uniformados realizaron la consulta con el magistrado requirente, quien dispuso la inmediata detención del imputado.
Por cuestiones de jurisdicción, también intervino el Juzgado Nacional en lo Criminal de Rogatorias, a cargo del Dr. Alejandro Adrián Litvack, que avaló la medida.