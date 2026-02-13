Solidaridad: reunieron las 40 cajas de medicamento para la niña que necesita costoso tratamiento

Tras una campaña solidaria en Paraná, lograron reunir las 40 cajas de Albendazol que requería una niña de 13 años internada en el Sanatorio del Niño. La iniciativa fue impulsada por vecinos.
La comunidad logró reunir las 40 cajas de Albendazol 400 mg que necesitaba una niña de 13 años internada en el Sanatorio del Niño para tratar una infección importante en el hígado. La campaña solidaria, que comenzó como un pedido urgente entre vecinos, permitió completar el tratamiento indicado por los médicos y devolvió esperanza a la familia.
La adolescente debe recibir dos comprimidos diarios y cada caja contiene seis unidades, por lo que alcanzar la cantidad necesaria representaba un desafío económico significativo. Cada envase tenía un costo cercano a los 18 mil pesos y la obra social no cubría la medicación, situación que había generado preocupación en el entorno familiar.
Sin embargo, la difusión del caso movilizó a la comunidad. Vecinos, amigos y personas que no conocían personalmente a la niña se sumaron con aportes y colaboraciones hasta alcanzar el objetivo: las 40 cajas fueron conseguidas y entregadas para garantizar la continuidad del tratamiento.
Una historia que tocó el corazón
La iniciativa fue impulsada por José Andino, quien se enteró del caso a través de un grupo de WhatsApp y decidió actuar de inmediato. Según contó, la historia lo conmovió por una experiencia personal similar vivida con su propio hijo.
“Hola, buenas noches, me llamo José Andino. Quiero hacer este video para agradecerle a toda la comunidad que hicieron posible este gran milagro en el que se pudo conseguir la medicación para Milagritos”, expresó en un mensaje grabado tras conocerse la noticia.
En su testimonio detalló que la menor “tiene un problema grave en el hígado” y que necesitaba “40 cajas, 6 comprimidos y una medicación que era para cortar un poco la infección para poder ir a cirugía”. El tratamiento era fundamental para estabilizar el cuadro y permitir que los profesionales evaluaran una intervención quirúrgica.
El abrazo de toda una ciudad
Andino explicó que, luego de un reportaje televisivo, redobló los esfuerzos junto a otros vecinos. “Tras el reportaje de Canal 11 logramos con el compañero Palomo que esta campaña fue a través de un grupo de WhatsApp que Palomo me comentó de la nena y ahí me puse la camiseta para lograr conseguir la medicación”, relató.
Junto a su esposa, ya habían comenzado a comprar algunas cajas dentro de sus posibilidades y se habían comprometido a adquirir tres por semana. Sin embargo, la respuesta solidaria superó cualquier previsión.
“Muy agradecido porque me llamó el papá y me dijo que ya se consiguió la medicación, las 40 cajas”, afirmó emocionado.
La confirmación llevó alivio a la familia y a quienes siguieron de cerca la campaña. Ahora, con el medicamento asegurado, la adolescente podrá avanzar en su tratamiento y enfrentar con más fortaleza la etapa que viene.