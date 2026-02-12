Descarriló un tren en Paraná y suspendieron el servicio

El servicio de tren que realiza el recorrido diario entre Paraná, Colonia Avellaneda y La Picada sufrió este jueves al mediodía un descarrilamiento que obligó a suspender la circulación. El episodio ocurrió en la zona noreste de la ciudad y, aunque la formación transportaba pasajeros, no se registraron personas lesionadas.

Este incidente se produjo en un tramo curvo cercano al apeadero Maya, antes del cruce con calle Francia. Allí, por motivos que deberán determinarse, parte de la formación se salió de la traza ferroviaria y quedó detenida en el lugar.

Servicio interrumpido y operativo en marcha

Tras el hecho, se activaron las medidas de seguridad previstas para este tipo de situaciones y los pasajeros fueron asistidos sin que se reportaran heridas. Desde la empresa Trenes Argentinos indicaron que el recorrido quedará suspendido durante el resto de la jornada del jueves y que tampoco se realizarían las primeras salidas previstas para el viernes.

Descarrilamiento del tren en Paraná.

La decisión responde a la necesidad de revisar tanto el estado de la formación como las condiciones de la vía antes de retomar el funcionamiento habitual. El ramal es utilizado a diario por vecinos que se trasladan entre la capital provincial y localidades cercanas, por lo que la interrupción impacta en la movilidad cotidiana.

Evaluación técnica y tareas de reencarrilamiento

En el lugar trabajaban cuadrillas ferroviarias con el objetivo de reencarrilar la formación y evaluar posibles daños en la infraestructura. Las tareas demandan maniobras específicas y maquinaria adecuada, además de inspecciones técnicas para garantizar la seguridad del trayecto.

Las condiciones meteorológicas también podrían influir en los tiempos de reparación. Una vez concluidas las tareas y realizadas las verificaciones correspondientes, la empresa comunicará oficialmente la reanudación del servicio.