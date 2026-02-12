Anunciaron cuándo terminarán las obras del hospital Bicentenario de Gualeguaychú

El gobernador Rogelio Frigerio encabezó este jueves una reunión de gabinete en la que se analizó el reinicio de la obra del hospital Bicentenario de Gualeguaychú, un proyecto clave para la costa del río Uruguay que había quedado neutralizado por problemas de financiamiento.

El encuentro se desarrolló junto a la vicegobernadora Alicia Aluani y ministros del Ejecutivo provincial. Según se informó oficialmente, uno de los ejes centrales fue el seguimiento del traspaso de obras desde Nación a Provincia, entre ellas la finalización del hospital Bicentenario.

Una obra que retoma impulso

Tras la reunión, el ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob, explicó que el gobierno provincial acordó con la empresa adjudicataria el reinicio de los trabajos a fines de enero. La constructora Traza S.A. retomó las tareas a comienzos de febrero, luego de que la Provincia asumiera el financiamiento.

La obra había sido adjudicada en septiembre de 2023 y neutralizada en noviembre de ese mismo año, antes del inicio de la actual gestión. Según detalló el funcionario, la paralización respondió a dificultades presupuestarias que impidieron su continuidad.

Rogelio Frigerio se reunió con su gabinete.

Con la decisión del Ejecutivo entrerriano de hacerse cargo de los recursos necesarios, se avanzó en una negociación que permitió reactivar el proyecto. El plazo estimado de finalización está previsto para agosto de 2027.

Alcance y complejidad del proyecto

El hospital Bicentenario de Gualeguaychú contempla seis pabellones, de los cuales dos ya se encuentran en funcionamiento tras haber sido inaugurados con anterioridad. Los cuatro restantes, considerados de mayor complejidad, son los que integran esta etapa de ejecución.

Desde el gobierno provincial destacaron el impacto sanitario que tendrá la finalización del establecimiento para Gualeguaychú y la región. En la reunión también se abordaron otros temas vinculados a infraestructura, incluyendo financiamiento para obras en escuelas técnicas y seguimiento de proyectos en distintos puntos de la provincia.