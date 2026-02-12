River busca reacción y hoy visita a Argentino Juniors en la Paternal

River vuelve a salir a escena este jueves, desde las 21.15, cuando visite a Argentinos Juniors en el estadio Diego Armando Maradona por la quinta fecha del Torneo Apertura 2026. El compromiso aparece como una prueba clave para el conjunto de Marcelo Gallardo, que necesita recomponerse luego del 1-4 sufrido ante Tigre en el Monumental.

La derrota del fin de semana pasado representó un golpe fuerte en el inicio del campeonato. Con siete unidades, el elenco de Núñez se ubica cuarto en la Zona B, por detrás de Independiente Rivadavia, Tigre y Belgrano. Según informó TyC Sports, el objetivo inmediato será volver a sumar para no perderle pisada al líder mendocino, que encabeza la tabla con 12 puntos.

La reacción que busca el equipo de Gallardo

Más allá del resultado adverso ante el Matador, el entrenador mantendría la base titular. La modificación obligada será la salida de Fausto Vera, expulsado en la última presentación. Su reemplazo se definirá entre Kevin Castaño y Giuliano Galoppo. Además, se analiza el ingreso de Marcos Acuña en lugar de Matías Viña, en un ajuste de carácter táctico.

River necesita recuperarse tras la derrota.

El antecedente reciente en La Paternal favorece al DT millonario. Gallardo nunca perdió como entrenador en ese estadio: registra tres triunfos y un empate. Allí, además, logró una clasificación determinante en la Copa Libertadores 2021.

Un rival que también necesita puntos

Argentinos Juniors atraviesa un comienzo irregular. Tras la eliminación temprana en Copa Argentina y una campaña con apenas una victoria en cuatro fechas, el equipo dirigido por Nicolás Diez ocupa el décimo puesto de la Zona B con cinco unidades. El duelo frente a River servirá como antesala del cruce por la fase 2 de la Copa Libertadores ante Barcelona de Guayaquil.

El árbitro del encuentro será Andrés Merlos y la transmisión estará a cargo de TNT Sports Premium. El partido marcará un nuevo capítulo en el inicio del Apertura, con dos equipos que buscan afirmarse en el torneo.