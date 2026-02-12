Semana del Juego Responsable: "Lo importante es el diálogo y hablar de estas cosas", remarcaron desde IAFAS

REDACCIÓN ELONCE
"Desde IAFAS trabajamos en concientizar acerca del juego responsable y brindar talleres preventivos en relación al buen uso de la tecnología, las redes sociales y abordamos el juego ilegal en menores, porque los menores no deben apostar", dijeron a Elonce.
Se celebra la Semana del Juego Responsable, con el objetivo de fomentar el juego saludable.
Carolina Molina, coordinadora de Responsabilidad Social de IAFAS, explicó a Elonce que “desde IAFAS ya hace 9 años que conmemoramos esta semana y nos unimos a diferentes acciones que se ejecutan nivel nacional, internacional y local. Muchas tienen que ver con salir al público y dar a conocer nuestros programas. Otras tienen que ver con nuestros compañeros, nuestros interesados que están dentro de IAFAS, donde nosotros trabajamos. Es también llegar a ellos con algún tipo de acciones, como por ejemplo, concursos. Este año tuvimos un concurso que se llama `Candidateá a tu club´. A nivel externo también tenemos un eslogan que es `Luz Verde al juego responsable´, al cual nos sumamos y nos unimos iluminando con luz verde las diferentes fachadas de los edificios”.
Por otra parte, mencionó que prefieren no utilizar el término ludopatía, sino que “desde la salud mental optamos por adoptar el término juego saludable, juego responsable, juego problema o juego patológico, acorde a cómo va desarrollándose esta patología, si es que así se desarrolla. Por eso pensamos que utilizar la palabra ludopatía es estigmatizante. Hace ya unos años que dentro de los manuales diagnósticos esta terminología no se encuentra”.
“Los menores no apuestan. Si es que existe algún tipo de apuestas y están apostando, lo están haciendo en sitios ilegales. Desde IAFAS promovemos los sitios legales que son `.bet.ar´, que son sitios destinados a mayores de edad, mayores de 18 años. En esos sitios una persona que desea ser un usuario, sí o sí tiene que ser mayor de edad. Además, pasa por diferentes instancias para poder generarse su usuario. Va a tener diferentes herramientas en el caso de que se vaya dando cuenta de que este juego se le va yendo un poco de las manos, como las herramientas de la autoexclusión, la autolimitación y diferentes canales de comunicación para brindarle alguna cierta orientación o alguna ayuda, si es que así lo necesita”, manifestó.
Mencionó que está disponible “un servicio de orientación, tenemos un 0800 gratuito (0800-888 2202). Todo esto lo pueden encontrar en la página de IAFAS. También existe una metodología para denunciar las diferentes páginas ilegales. Se puede denunciar a través de un WhatsApp, a través de un Google Form, diferentes modalidades de manera anónima para ir denunciando estas páginas ilegales”.
Noelia Asselborn, jefa del departamento de Juego Responsable de IAFAS, comentó que “lo que nosotros hacemos es promover el juego saludable. Tenemos dos programas de salidas a la comunidad. Uno es para mayores de 18 años, que es el programa Prevenjuego, que es el más antiguo que tenemos en el departamento. Después, hace 3 años, estamos impulsando el Programa Responsablemente Divertido, gracias a un convenio que firmamos con el Consejo General de Educación. Esto da pie a que nosotros podamos ir con nuestro equipo técnico a las escuelas a brindar talleres preventivos en relación al buen uso de la tecnología, las redes sociales y también ahí abordamos lo que es el juego ilegal en menores, porque los chicos que se encuentran jugando se encuentran jugando de manera ilegal”.
Resaltó que “tenemos mucha referencia respecto de lo que son los docentes, cuando nos acercamos a las escuelas y nos brindan información previa respecto de los cursos que por ahí abordamos y a veces nos comentan que hay situaciones referidas en relación al juego. Siempre que vamos a los talleres solemos hacer un sondeo y todos estos datos que nosotros estamos contando están cargados en nuestra página oficial de IAFAS, en el apartado Juego Responsable, informes y medición. Allí pueden encontrar los números referidos a Entre Ríos. El año pasado, sondeamos alrededor de 171 estudiantes y de esos chicos casi el 11% había tenido alguna vinculación con lo que es el juego ilegal”.
“Nosotros lo que llevamos es la reflexión, les comentamos. Muchos chicos no saben, algunos incluso empiezan a jugar porque un amigo les comenta; otros para ganar dinero. Hay que tener presente, y llevar también tranquilidad a las familias, de que muchas veces los chicos están atravesando una etapa de maduración y tiene que ver un poco con la exploración, pero lo que nosotros tratamos de dejar bien en claro en los talleres es que es una situación ilegal y que es algo peligroso, más allá de que sea una cuestión de que a veces se acercan por curiosidad”, añadió.
Resaltó que “lo importante es el diálogo y todos los actores sociales somos importantes en este momento, no solo nosotros que estamos en el lugar donde recibimos las demandas. Lo importante es el diálogo, el diálogo en familia, poder hablar de estas cosas. Incluso en relación a eso, tenemos una guía para padres, docentes y tutores”.
Asimismo, explicó que IAFAS renovará el convenio con el Consejo General de Educación. “Seguramente nuestros talleres tenían una duración un poco más extensa y de acuerdo a la demanda hicimos un reajuste, entonces vamos a poder abordar mayor cantidad de escuelas. También tenemos convenios con los municipios”, finalizó. Elonce.com