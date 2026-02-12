 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales En el departamento Colón

Impactante colisión en la ruta 130: auto y camión chocaron bajo la lluvia

12 de Febrero de 2026
Auto accidentado en Ruta 130.

El impacto ocurrió a la altura del kilómetro 33 durante la madrugada del jueves. Un Volkswagen Vento y un Mercedes Benz con acoplado colisionaron cuando circulaban en la misma dirección. El conductor del vehículo particular fue hospitalizado con lesiones leves y el tránsito debió ser asistido.

Un fuerte choque se registró en la ruta 130 durante las primeras horas de este jueves, a la altura del kilómetro 33, donde colisionaron un automóvil y un camión de cargas en medio de una jornada marcada por la lluvia. El hecho generó un importante despliegue de emergencia, aunque no se reportaron heridos de gravedad.

 

El siniestro ocurrió cuando un Mercedes Benz L 1114/42, de color amarillo y con acoplado, impactó contra un Volkswagen Vento. Ambos rodados transitaban en el mismo sentido al momento del choque, circunstancia que ahora es materia de investigación para establecer la mecánica precisa del hecho.

 

 

Cómo fue el impacto en la ruta 130

 

De acuerdo con los primeros datos oficiales, el transporte pesado era conducido por un hombre de 63 años, mientras que el automóvil era guiado por un ciudadano de 59. Por causas que aún se tratan de determinar, se produjo la colisión bajo condiciones climáticas adversas, ya que llovía al momento del incidente.

 

La hipótesis inicial apunta a que pudo haber existido una distracción, una maniobra imprevista o problemas de visibilidad. No obstante, las pericias correspondientes permitirán definir con mayor claridad qué desencadenó el choque en la ruta 130.

 

Cami&oacute;n accidentado en Ruta 130.
Camión accidentado en Ruta 130.

 

Asistencia y estado del conductor

 

Tras el impacto, el conductor del Vento logró salir por sus propios medios del habitáculo, pese a los daños visibles en el frente del vehículo. De inmediato fue asistido por personal sanitario y trasladado en ambulancia al hospital de Villa Elisa.

 

En el nosocomio se constató que presentaba lesiones de carácter leve, principalmente escoriaciones en el brazo y antebrazo derecho. Permaneció en observación preventiva y luego recibió el alta médica.

 

 

En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios de Villa Elisa, efectivos policiales y una ambulancia del SAME. El tránsito no fue interrumpido totalmente, aunque se dispuso circulación asistida y paso reducido hasta retirar los rodados y garantizar la seguridad sobre la calzada.

Temas:

Accidente ruta 130 Colón
Últimas noticias

Noticias destacadas

