 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Sociedad

El IAPV fortalece el trabajo conjunto con Colonia Ayuí y Santa Ana

Con el objetivo de avanzar en nuevas soluciones habitacionales para vecinos de Colonia Ayuí y Santa Ana, el presidente del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), Manuel Schönhals, mantuvo reuniones de trabajo con los intendentes

12 de Febrero de 2026
El IAPV fortalece el trabajo conjunto con Colonia Ayuí y Santa Ana
El IAPV fortalece el trabajo conjunto con Colonia Ayuí y Santa Ana

Con el objetivo de avanzar en nuevas soluciones habitacionales para vecinos de Colonia Ayuí y Santa Ana, el presidente del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), Manuel Schönhals, mantuvo reuniones de trabajo con los intendentes

Durante los encuentros se abordaron distintas alternativas para impulsar proyectos habitacionales en ambas localidades, en el marco del programa provincial Ahora Tu Hogar, además de analizar las necesidades actuales y las herramientas disponibles para acompañar la demanda de viviendas.

El IAPV fortalece el trabajo conjunto con Colonia Ayuí y Santa Ana
El IAPV fortalece el trabajo conjunto con Colonia Ayuí y Santa Ana

Schönhals destacó que "es importante sostener un vínculo permanente con los municipios para planificar y ejecutar soluciones concretas, atendiendo las realidades de cada comunidad". Asimismo, remarcó que "la articulación entre provincia y gobiernos locales permite avanzar con mayor eficacia en programas que mejoren la calidad de vida de las familias".

 

Por su parte, el intendente de Colonia Ayuí, José Marticorena, valoró el encuentro y señaló que "la vivienda es una prioridad para nuestra comunidad, por lo que trabajar junto al IAPV resulta fundamental para gestionar respuestas que beneficien a los vecinos".

 

En tanto, el intendente de Santa Ana, Rogelio Zanandrea, subrayó la importancia de continuar fortaleciendo el trabajo conjunto con la provincia y expresó que "el acompañamiento del programa Ahora Tu Hogar es una herramienta clave para seguir avanzando en políticas habitacionales".

Temas:

Herramientas IAPV
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso