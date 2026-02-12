Un fuerte temporal azota Entre Ríos: lluvias, granizo y daños materiales en el centro y norte

Temporal en Entre Ríos. La inestabilidad climática que afecta a la provincia desde la madrugada de este jueves ha generado intensas lluvias, actividad eléctrica y ráfagas de viento de gran magnitud. En diversas localidades, los efectos del fenómeno han sido devastadores, especialmente en los departamentos de Villaguay y Tala. La cantidad de precipitación acumulada, que superó los 100 milímetros en algunos puntos, ha generado serios inconvenientes tanto en la infraestructura como en la circulación vehicular.

Daños materiales en Villaguay

Uno de los lugares más afectados por el temporal fue Villaguay, donde las fuertes ráfagas de viento provocaron la voladura de techos en las caballerizas del “El Relincho Pony Club”. La estructura sufrió importantes desprendimientos y roturas. Afortunadamente, no se registraron personas heridas, aunque los daños materiales fueron de consideración. Fuentes locales informaron que las tareas de reparación ya han comenzado.

En calle Rocha las ráfagas de viento fueron muy fuertes arrancaron ramas de árboles y rompieron el techo de una casa. Cortes de cables de los servicios de televisión e internet y postes inclinados, además de un cartel de señalética, ubicado en la esquina de Isabel la Católica quedaron en el piso luego de la furia de la tormenta y "bombas" de agua que provocaron goteras inusuales en diversas viviendas, informó AP.

El departamento Tala también reporta severos impactos por el temporal

Por otro lado, en el departamento Tala la situación se caracteriza por la enorme cantidad de agua caída. Vecinos de la localidad de Guardamonte informaron que, en tan solo unas horas, el acumulado de lluvia alcanzó los 100 milímetros. Además, durante la madrugada, se registró la caída de granizo en algunos sectores de la zona, aunque este fenómeno fue de corta duración y con pocas piedras de gran tamaño. En El Durazno cayeron más de 110 mm. de agua.

Así como en Guardamonte, en Durazno ya se registran más de 110 milímetros de lluvia caída y el tiempo continúa inestable.

Las condiciones de inestabilidad persisten, con tormentas que se desplazan hacia el norte de la provincia, afectando también a la ciudad de Federal. Se reportaron diluvios que complicaron la circulación y el drenaje en algunos sectores.

Foto: CN

Alerta en toda la provincia por las condiciones inestables

El pronóstico meteorológico indica que el tiempo continuará inestable durante el resto del jueves y se mantiene el alerta en varias zonas de la provincia. Las precipitaciones intensas y la actividad eléctrica no cesan, y se recomienda precaución a los conductores debido a la complicación en la circulación, especialmente en las rutas de acceso a las zonas más afectadas. Las autoridades instan a la población a mantenerse informada y seguir las recomendaciones para evitar situaciones de riesgo.