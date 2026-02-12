Video: entraron a una casa en Paraná y en menos de un minuto robaron dos tablets

Un nuevo episodio de inseguridad se registró en Paraná durante las primeras horas de este jueves, cuando un delincuente ingresó a una casa ubicada en inmediaciones de Nogoyá y San Luis y, en cuestión de segundos, sustrajo dos tablets que eran utilizadas con fines laborales.

El hecho ocurrió en cercanías del barrio Macarone. De acuerdo a lo relatado por la familia afectada, el ladrón actuó solo y aprovechó un descuido para ingresar por una ventana. En las imágenes captadas por las cámaras de seguridad se observa cómo el hombre, con el rostro cubierto, accede al interior del domicilio, toma los dispositivos electrónicos y se retira sin ser advertido.

El accionar quedó grabado

Según se pudo reconstruir a partir del registro fílmico, el ingreso y la salida del sospechoso se concretaron en menos de un minuto. El movimiento fue sigiloso y directo hacia los elementos que estaban a la vista dentro de la casa, lo que evidencia que el autor del hecho actuó con rapidez y precisión.

Los equipos sustraídos pertenecen a una mujer que trabaja de manera remota y utilizaba las tablets como herramienta principal para su actividad laboral. Además del valor económico, la principal preocupación de la familia radica en la información almacenada en los dispositivos.

Pedido para recuperar información

La madre de la damnificada solicitó colaboración a la comunidad y pidió que, en caso de que los aparatos sean ofrecidos para la venta, se dé aviso inmediato a la Policía. El objetivo es intentar recuperar archivos y documentación vinculados al trabajo que estaban guardados en las tablets.

El caso ya fue puesto en conocimiento de las autoridades y se espera que el material registrado por las cámaras permita avanzar en la identificación del autor del robo en esta casa de la capital entrerriana.