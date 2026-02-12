Gran socavón del piso de una peluquería entrerriana dejó dos mujeres heridas

REDACCIÓN ELONCE
Un incidente ocurrido en un comercio de Rosario del Tala dejó a la propietaria y a una clienta heridas tras el colapso del suelo. Ambas cayeron al sótano del local.
Socavón en piso peluquería en Rosario del Tala. El jueves por la tarde, alrededor de las 17:30, se registró un grave accidente en Rosario del Tala cuando el piso de una peluquería cedió repentinamente, provocando que la propietaria del comercio y una clienta cayeran a un sótano de aproximadamente tres metros de profundidad. El suceso ocurrió en un local ubicado en calle Onésimo Leguizamón.
Rescate de las víctimas
El personal de Bomberos Zapadores de la localidad trabajó rápidamente en el lugar para rescatar a las dos mujeres, quienes quedaron atrapadas tras el gran socavón del piso. El Jefe Departamental Tala, Comisario Inspector Cepeda, informó que, afortunadamente, ambas víctimas se encontraban conscientes al momento del rescate.
Las dos mujeres fueron trasladadas al Hospital San Roque para una evaluación médica, aunque se trató de una medida preventiva debido a la intensidad de la caída. Los informes preliminares indicaron que las heridas no eran graves.
Acciones de seguridad y clausura preventiva
Tras el siniestro, las autoridades locales procedieron a vallar la zona y clausurar el local de manera preventiva. Además, una vivienda lindera al comercio, que se encontraba deshabitada, también fue afectada por posibles daños estructurales derivados del colapso. El lugar permanecerá inhabilitado hasta que se realice un peritaje técnico integral para determinar las causas del derrumbe y garantizar la seguridad del sector, informó Tala Radio.