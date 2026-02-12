El hecho ocurrió durante la madrugada en un local céntrico en Chajarí. El sospechoso fue detenido junto a otro hombre cuando trasladaban la mercadería sustraída y quedaron registrados por las cámaras de seguridad.
Ex empleado, tras ganar una demanda laboral, volvió y robó en comercio donde trabajó en Chajarí, en un hecho ocurrido durante la madrugada de este jueves 12 de febrero que terminó con dos hombres detenidos y la recuperación de los elementos sustraídos.
El episodio se registró alrededor de las 3 en un local comercial ubicado en calle Urquiza al 1500, conocido como “Don Francisco”. Según se informó, dos sujetos ingresaron al comercio por la parte posterior y sustrajeron distintos productos.
En el marco de recorridas preventivas, personal policial que patrullaba la zona de calle Repetto casi Alen, en inmediaciones de los barrios 1º de Mayo y Angelita Tagliapietra, observó a dos hombres en actitud sospechosa.
Interceptados con los elementos robados
Uno de ellos llevaba sobre sus hombros un canasto plástico con mercadería en su interior, entre ellos botellas de vino, un cuchillo de gran tamaño y fiambres. Ante esta situación, los uniformados procedieron a identificarlos. Al ser consultados sobre la procedencia de los elementos, incurrieron en contradicciones en sus respuestas, por lo que fueron trasladados a la dependencia policial.
Posteriormente, la encargada del comercio revisó las cámaras de seguridad y confirmó que ambos hombres habían ingresado por una puerta corrediza trasera que no contaba con medidas de seguridad. Las imágenes serán incorporadas a la causa judicial.
Antecedente laboral y disposición fiscal
De acuerdo a lo informado, al menos uno de los detenidos había sido empleado del comercio y había iniciado una demanda laboral contra el lugar, obteniendo una suma económica a su favor, informó La Fusta.
Según se indicó, no se registraron daños materiales en el establecimiento. El fiscal en turno dispuso la aprehensión de ambos sujetos y el secuestro de los elementos sustraídos, que serán restituidos al comercio damnificado.