Una fuerte tormenta golpeó Francia: se cobró una vida y hay casi 100 mil viviendas sin luz

La tormenta Nils golpeó con intensidad el sur de Francia y dejó como saldo una persona fallecida, casi 900.000 viviendas sin suministro eléctrico y amplias zonas bajo alertas meteorológicas del nivel más alto. El fenómeno obligó a desplegar operativos de emergencia y a reforzar las recomendaciones de seguridad ante el riesgo de nuevas complicaciones climáticas.

El proveedor eléctrico Enedis confirmó que alrededor de 900.000 hogares permanecían sin servicio. De ese total, unos 500.000 corresponden a la región de Nueva Aquitania, mientras que el resto se concentra principalmente en Occitania, dos de las áreas más afectadas por los fuertes vientos y las intensas precipitaciones.

Impacto en el suroeste y sistema de alertas

Según consignó la agencia Xinhua, a partir de datos oficiales, las condiciones meteorológicas extremas generaron caída de árboles, daños en infraestructuras y cortes prolongados de energía. Las autoridades informaron que en varios puntos del suroeste se registraron ráfagas intensas que complicaron la circulación y obligaron a intervenciones de emergencia.

Tormenta Nils en Francia. Foto: Agencia NA.

Meteo-France activó alerta roja en cuatro departamentos y alerta naranja en otros 32, advirtiendo sobre situaciones potencialmente peligrosas. Para el viernes, el servicio meteorológico anticipó una leve mejoría, aunque dos departamentos continuarán en nivel rojo y 27 en naranja, lo que mantiene vigente el monitoreo preventivo.

Víctimas y llamado a la precaución

El ministro del Interior, Laurent Núñez, informó que una persona murió y otra resultó gravemente herida tras la caída de un árbol durante el temporal en el suroeste de Francia. El funcionario instó a la población a mantenerse vigilante, reducir los desplazamientos y respetar las indicaciones emitidas por las autoridades locales.

Mientras avanzan los trabajos para restablecer el suministro y evaluar daños, los equipos de emergencia continúan operando en distintas zonas afectadas por la tormenta que volvió a poner a Francia bajo alerta ante eventos climáticos de gran magnitud.