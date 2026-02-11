Al menos 9 muertos y 27 heridos tras un tiroteo en una escuela en Canadá

Un tiroteo masivo en Tumbler Ridge, Canadá, dejó nueve muertos y 27 heridos, tras un ataque en una escuela secundaria y una residencia cercana. La policía encontró al presunto agresor muerto, aparentemente por suicidio. Las autoridades suspendieron las clases en la ciudad por el resto de la semana
Un tiroteo masivo en la ciudad de Tumbler Ridge, en una zona remota de Canadá, dejó el martes un saldo de nueve muertos y 27 heridos. El ataque comenzó en una escuela secundaria y se extendió a una residencia cercana. Según la Real Policía Montada de Canadá (RCMP), siete personas murieron en el centro educativo y dos más fueron halladas sin vida en una vivienda relacionada con el incidente.
Un ataque violento en una escuela secundaria
Las autoridades recibieron un alerta sobre un tirador activo en la escuela y, al llegar al lugar, encontraron a seis víctimas muertas. Una séptima persona, herida por arma de fuego, falleció mientras era trasladada al hospital. La RCMP logró localizar al presunto atacante, quien fue hallado muerto con una herida autoinfligida. La identidad del agresor no ha sido confirmada, aunque algunos medios locales informaron que se trataría de una mujer.
Impacto en la comunidad y medidas de seguridad
Además de las víctimas mortales, el tiroteo dejó a 27 personas heridas. De ellas, dos se encuentran en estado grave y 25 con lesiones de menor gravedad. En respuesta al ataque, las autoridades locales han suspendido las clases en las escuelas primarias y secundarias de Tumbler Ridge durante el resto de la semana. Además, se solicitó a los residentes que pospongan cualquier visita no urgente al centro de salud debido a la saturación de los servicios médicos.