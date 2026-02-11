Régimen de Inocencia Fiscal: "No es un blanqueo generalizado", afirmó contador

REDACCIÓN ELONCE
El Régimen de Inocencia Fiscal ya fue reglamentado y genera expectativas entre los contribuyentes inscriptos en IVA y Ganancias. La norma simplifica declaraciones, reduce plazos de prescripción y modifica sanciones penales tributarias.
El Régimen de Inocencia Fiscal comienza a tener efecto tras la reciente reglamentación por parte del Ejecutivo y ARCA, buscando ofrecer alivio fiscal a determinados contribuyentes. Según Javier Núñez Souza, contador y responsable de la Comisión de Asuntos Tributarios del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Entre Ríos, “Básicamente para dejar en claro al ciudadano y al contribuyente común, no es para todos, es para una clase de contribuyentes, aquellos que están inscritos en IVA y en Ganancia. No tiene alcance para un simple monotributista o para un empleado en relación de dependencia".
Los contribuyentes que deseen adherir deberán cumplir ciertos criterios: “El primer control que va a hacer es tratar de determinar que en los últimos 3 años haya facturado menos de 1000 millones por cada uno de los años y posea un patrimonio al 31 de diciembre menor a los 10.000 millones”, explicó Núñez Souza, agregando que estos números otorgan “una amplia posibilidad a los contribuyentes".
Otro beneficio del régimen es la reducción del plazo de prescripción fiscal. Actualmente el fisco puede revisar declaraciones hasta cinco años hacia atrás, pero, como indicó el experto, “Aquellos contribuyentes que adhieran a esta metodología se le va a reducir a 3 años el control de por parte del fisco".
Simplificación y claridad administrativa
La nueva ley también simplifica la declaración de patrimonio y consumo personal, aspectos que antes complicaban la liquidación tributaria. Según Núñez Souza, “Por ahí también lo que puede ser interesante para un contribuyente que está en el régimen general es la posibilidad de que no le va a exigir al contribuyente que declare el patrimonio que tenía al inicio y al final, ni tampoco le va a pedir que rinda cuenta de su consumo personal".
Respecto a la percepción de un “blanqueo de capitales”, el especialista aclaró: “Nosotros entendemos que no es un blanqueo generalizado. A estas personas que se adhieren a esta propuesta que le está dando el gobierno, se le va a permitir declarar esos fondos, pero no se hace como un blanqueo".
El procedimiento exige que cualquier transferencia quede registrada en el sistema financiero: “Un contribuyente adhiere a esta metodología y quiere comprar un vehículo, tiene la posibilidad de depositar esos fondos en la entidad bancaria y transferir a la agencia o directamente hacer un depósito en la cuenta de la agencia".
Cambios en el régimen penal tributario
El régimen también eleva los umbrales de la Ley Penal Tributaria, brindando mayor respiro a los contribuyentes: “Hasta el año pasado un contribuyente todavía 1.500.000 pesos por impuesto y por año se elevó a 100 millones de pesos,” afirmó Núñez Souza. Asimismo, se puede regularizar la deuda antes o durante la acción penal: “Si el contribuyente hizo caso omiso y el fisco inició una acción penal, le da la posibilidad de regularizar impuestos sus intereses y una sanción adicional del 50% también. Esto es por única vez y por contribuyente".
El entrevistado destacó la importancia de asesorarse: “Hay que tener mucho cuidado, no es para todos y es siempre aconsejable que los contribuyentes asesoren con sus colegas de confianza, los contadores que están matriculados, que son los que están capacitados para poder guiarlos".
En Entre Ríos, la provincia se adhirió al régimen, aunque aún falta completar la normativa local para tributos provinciales: “Falta todavía eso”, concluyó Núñez Souza, refiriéndose a la integración del Régimen de Inocencia Fiscal en jurisdicciones locales para evitar fiscalizaciones duplicadas.