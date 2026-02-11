 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Carrera de aguas abiertas: Echagüe organiza su primera competencia en Paraná

El club Echagüe realizará su primera competencia de aguas abiertas el 1 de marzo en el balneario Thompson, con recorridos de 5 km y 2,5 km abiertos a federados, máster y público general.

11 de Febrero de 2026
Se viene otra competencia acuática en Paraná.
REDACCIÓN ELONCE

El club Echagüe de Paraná prepara su primera competencia de aguas abiertas con el objetivo de visibilizar la institución y fortalecer la participación de sus socios en actividades deportivas de alto nivel. La carrera se desarrollará el domingo 1 de marzo en el balneario Thompson y contará con dos recorridos: uno de 5 km para nadadores experimentados y otro de 2,5 km pensado para aficionados y quienes se inician en esta disciplina.

 

En diálogo con los organizadores, explicaron que la largada de ambas pruebas será desde la punta norte del balneario Thompson, mientras que la llegada coincidirá en el balneario municipal. “Queremos que esté todo el club presente ese día para nosotros va a ser importante y que también estemos unidos como equipo”, señalaron. La competencia busca, además, promover la continuidad anual de este evento y la eventual integración a circuitos nacionales de aguas abiertas.

 

Fausto Brondo, uno de los invitados en Buenas Noches. Foto: Elonce.
Recorridos y desafíos para los nadadores

 

El circuito de 5 km presenta un desafío técnico notable: los participantes nadarán río abajo hasta la bolla uno, para luego retomar río arriba casi un kilómetro hasta la boya dos, girando con la boya a hombro derecho y finalizando contra la costa hasta el balneario municipal. La competencia de 2,5 km, en cambio, será directa desde Thompson hasta la llegada, pensada para quienes se inician en aguas abiertas.

 

Los organizadores destacaron que la carrera combina exigencia física y estrategia. “La parte más desafiante es río arriba, hasta la boya dos; el resto es pura estrategia. La carrera larga de 5 km se completa aproximadamente entre una hora y media y hora y 45 minutos”, detallaron. Además, subrayaron que habrá cupos limitados a 150 nadadores para garantizar la seguridad y la organización del evento.

 

Para quienes participen, habrá atención médica y asistencia durante todo el recorrido, con lanchas y kinesiólogos disponibles a la llegada. La coordinación del evento cuenta con el apoyo del Instituto Ciencia del Deporte y del doctor Lódolo, a cargo de la seguridad de los atletas.

 

Foto: Elonce.
Inscripciones y participación abierta

 

La competencia está abierta a nadadores federados, máster y también al público general con experiencia mínima en natación. “La distancia de 2,5 km es para quienes quieren probar su primera experiencia; la de 5 km es para nadadores con recorrido previo en aguas abiertas”, indicaron.

 

La inscripción se realiza a través del Instagram del club o mediante los teléfonos de contacto del equipo organizador. Además de la carrera, se realizará una exposición de las subcomisiones del club para mostrar sus actividades y patrocinadores, buscando reforzar el vínculo con la comunidad local.

 

Aguas abiertas: Echagüe organiza la "Vuelta a la Curupí"

