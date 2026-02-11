Intento de robo de moto en barrio Paraná V: un hombre con antecedentes fue detenido

Un hombre con antecedentes penales intentó robar una moto en el barrio Paraná V este miércoles. Fue detenido tras intentar huir. La moto fue recuperada.
Este miércoles, durante los operativos de seguridad y prevención, personal policial realizaba recorridas en el interior del Barrio Paraná V cuando detectaron a un hombre transportando una moto de manera sospechosa. Al ser interceptado por la policía, el individuo arrojó el vehículo a la vereda y emprendió la fuga a pie, logrando perderse de vista momentáneamente.
La moto fue asegurada por los efectivos, quienes, tras recibir las características del sospechoso a través de la frecuencia policial, lograron ubicarlo poco después en la intersección de las calles Almafuerte y Brandsen. El sujeto fue detenido y, tras la intervención del fiscal, se dispuso su traslado a la Alcaidía de Tribunales.
El subjefe de la comisaría décima, Jonathan Brumatti, confirmó que el detenido es una persona con un amplio prontuario delictivo, conocida en la jurisdicción por delitos previos como robo de vehículos, robos en viviendas y sustracción de carteras en la vía pública. Asimismo, el hombre había sido liberado recientemente de una unidad penal, donde cumplió una pena por estos mismos delitos. Brumatti destacó la importancia de su detención.
El operativo y la relación con los vecinos
La detención se produjo cerca de la Avenida Almafuerte, en la zona de la comisaría tercera, luego de que el hombre se alejara considerablemente del lugar del robo. La policía logró interceptarlo y ponerlo bajo arresto, evitando así que el delito quedara impune.
El subjefe Brumatti también se refirió a la mejora en la seguridad de la zona, que ha experimentado una notable tranquilidad en comparación con otros años. Esto se debe, según indicó, a la constante prevención de la policía, que realiza operativos como "Plaza Segura" y patrullajes tanto con vehículos como a pie. “La clave está en la comunicación con los vecinos. Gracias a la participación activa de la comunidad, hemos logrado una relación más cercana, que facilita la denuncia de hechos delictivos”, destacó a Elonce.