 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Deportes

Messi confirmó lesión y se postergó el amistoso del Inter Miami en Puerto Rico

Lionel Messi anunció una distensión en el isquiotibial izquierdo y el amistoso del Inter Miami ante Independiente del Valle en Puerto Rico pasó del 13 al 26 de febrero.

11 de Febrero de 2026
Lionel Messi anunció que está lesionado.
Lionel Messi anunció que está lesionado. Foto: Archivo Elonce.

Lionel Messi anunció una distensión en el isquiotibial izquierdo y el amistoso del Inter Miami ante Independiente del Valle en Puerto Rico pasó del 13 al 26 de febrero.

Lionel Messi confirmó que sufrió una lesión en el isquiotibial de la pierna izquierda, lo que provocó la postergación del amistoso que el Inter Miami iba a disputar este viernes 13 de febrero ante Independiente del Valle en Puerto Rico. El astro argentino compartió un mensaje en Instagram dirigido a los fanáticos de la isla: “Quiero mandar un saludo a la gente de Puerto Rico… en el último partido en Ecuador terminé con molestias, por lo que me retiré antes del final. Por eso, junto con los organizadores y el club, se decidió suspender este partido. Espero que se pueda reprogramar… Les envío a todos un enorme agradecimiento por su apoyo y cariño”.

 

 

El encuentro, que incluiría además una práctica abierta en el Estadio Juan Ramón Loubriel de Bayamón, debió reprogramarse para el 26 de febrero en la misma sede. La lesión se produjo durante el empate 2-2 ante Barcelona de Ecuador el 7 de febrero, partido en el que Messi anotó un gol y dio una asistencia, pero debió retirarse tras un breve diálogo con Javier Mascherano. La decisión de postergar el viaje del Inter Miami a Puerto Rico busca asegurar que el campeón del mundo esté presente y evitar un mayor desgaste físico.

 

Foto: Archivo Elonce.
Foto: Archivo Elonce.

 

Impacto económico y organizativo

 

El desembarco del Inter Miami y de Messi en Puerto Rico como parte de su gira de pretemporada había requerido una inversión significativa por parte del gobierno local, que esperaba un impacto económico de aproximadamente 19 millones de dólares. Ante la baja del astro, la organización tuvo que ajustar la agenda para que el partido pueda jugarse entre el debut de Las Garzas en la MLS, previsto para el 21 de febrero contra Los Ángeles FC, y la segunda fecha, ante Orlando City el 1° de marzo, señaló Infobae.

 

Foto: Archivo Elonce.
Foto: Archivo Elonce.

 

El cuerpo técnico del Inter Miami priorizó la recuperación de Messi como método de prevención, evitando que la lesión requiera un tratamiento más extenso. “Frenar a tiempo y dosificar el desgaste físico es clave, sobre todo en un año en el que la selección argentina debe defender el título del Mundial 2022 en Estados Unidos, México y Canadá”, indicaron fuentes cercanas al jugador.

Temas:

Messi Lesión Inter Miami
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso