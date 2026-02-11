Cine Club Musidora estrenó la película “Los Abrazos” en Paraná

REDACCIÓN ELONCE
Cine Club Musidora presentó este miércoles la película “Los Abrazos” en el patio de la Asociación Civil Barriletes, dentro del ciclo de verano de cine argentino en Paraná.
El Cine Club Musidora continuó con su ciclo de verano en la ciudad de Paraná y este miércoles estrenó la película “Los Abrazos”, un film argentino filmado en Santa Fe y Rincón en 2025. La función se realizó en el patio de la Asociación Civil Barriletes, que este año celebra sus 25 años de actividades culturales. Esta es la segunda función del ciclo, que inició con la proyección de "Carancho" de Pablo Trapero.
Los organizadores destacaron que la película llegó a Paraná con parte del elenco presente. Javier Bonatti, protagonista de la historia, explicó que su personaje, Ema, reaparece tras tres años desaparecido, y que la trama gira en torno a cómo su familia intenta entender qué le ocurrió durante ese tiempo. “Ya la familia lo había dado por muerto, y de repente aparece. Intentan ver qué le pasa, siempre con el temor de que se vuelva a ir sin dar explicaciones, como ya pasó una vez”, detalló Bonatti.
Ciclo de verano y programación
El ciclo continuará durante los próximos miércoles con proyecciones al aire libre de "Un Oso Rojo", de Adrián Caetano y "Tiempo Perdido", siempre que las condiciones climáticas lo permitan, ya que las funciones se realizan en el patio del Barriletes. Las proyecciones comienzan a las 20:30 y el público puede llevar reposeras o almohadones para mayor comodidad.
El valor de la entrada es una contribución voluntaria de 2.000 pesos, y habrá servicio de cantina a cargo del personal del Barriletes. La propuesta busca apoyar las actividades culturales del espacio y fomentar la participación de la comunidad en eventos de cine independiente. “Queremos que la gente se acerque y disfrute de una experiencia cinematográfica distinta, al aire libre y en un entorno cultural”, señalaron desde Cine Club Musidora.
Sobre la película “Los Abrazos”
Javier Bonatti adelantó que la película es un drama con tintes de thriller, centrado en los vínculos familiares y en las actuaciones de los protagonistas. “Fabi quería hacer una película de actuaciones. La historia es la excusa para que pasen cosas en los cuerpos y para que suceda la actuación, que es a lo que apunta la película”, comentó el actor.
Bonatti también destacó la independencia de la producción: “Esta película es totalmente independiente. No se hizo con dinero de nadie, excepto nuestro talento y esfuerzo. La escena final, en particular, es una preciosura, y refleja el cuidado y la creatividad de todo el equipo”.
Finalmente, el actor invitó al público a acercarse temprano para no perderse la proyección y disfrutar de la presentación de los miembros del elenco. “La función es a las 20:30 en Paraná, y recomendamos llegar a tiempo. Hay mucha emoción en esta historia, y es una oportunidad única de verla en el estreno en Entre Ríos”, concluyó.