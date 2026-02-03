Desde Newell’s revelaron el proyecto para que Messi vuelva al fútbol argentino en 2027

Desde Newell’s Old Boys revelaron que la institución trabaja en un proyecto para que Messi vuelva al fútbol argentino en 2027, una posibilidad que volvió a encender la ilusión de los hinchas rojinegros y del fútbol nacional. La confirmación llegó de la mano de Juan Manuel Medina, vicepresidente primero del club rosarino, quien aseguró que existe una planificación a largo plazo para intentar concretar el regreso del capitán de la Selección Argentina al club de sus orígenes.

En declaraciones a TN, Medina fue cauto pero contundente al reconocer que el sueño está en marcha. “Estamos trabajando para que Leo vuelva en el primer semestre de 2027, pero por ahora no hay más que eso”, afirmó. El dirigente aclaró que no se trata solo de una intención aislada, sino de un plan que requiere múltiples condiciones para poder avanzar.

En ese sentido, explicó que el regreso del astro rosarino excede lo estrictamente deportivo. “Es un plan que excede al club e involucra a Rosario, a Santa Fe y al fútbol argentino”, sostuvo, remarcando que el contexto general será determinante para que Messi vuelva al fútbol argentino.

Infraestructura, proyecto deportivo y una idea a largo plazo

Medina detalló que uno de los ejes centrales del proyecto es el crecimiento institucional de Newell’s. “Todo depende de lo que podamos mostrar en materia de infraestructura y ofrecer un esquema deportivo competitivo”, explicó el vicepresidente, dejando en claro que el club deberá estar a la altura de un jugador de la dimensión de Lionel Messi.

Foto: Inter Miami.

El dirigente también reveló que esta idea comenzó a tomar forma en 2024, cuando se gestó la agrupación política UNEN Newell’s Old Boys. Ese espacio terminó imponiéndose en las elecciones presidenciales de diciembre de 2025, con Ignacio Boero como presidente electo, y el regreso de Messi quedó planteado como uno de los grandes objetivos estratégicos.

De todos modos, Medina fue prudente y evitó generar falsas expectativas. “Se habló, se planteó la idea, pero no hay definiciones”, resumió, destacando que el proyecto es a largo plazo y que dependerá de múltiples factores deportivos, económicos y personales.

El respaldo político y las palabras del propio Messi

Durante la campaña electoral, Ignacio Boero fue uno de los dirigentes que más fuerte se expresó sobre el tema. En su cierre, acompañado por Julio Lamas y Roberto Sensini, lanzó una frase que resonó fuerte entre los hinchas: “Haré lo posible y lo imposible por cumplir el sueño de que venga Messi”.

Foto: Inter Miami.

El anhelo también fue respaldado por el cuerpo técnico actual. Favio Orsi, entrenador de Newell’s junto a Sergio Gómez, manifestó: “Nos parece que sería hermoso que él tenga la posibilidad de jugar en su club de origen, en su ciudad. Eso sería buenísimo que pueda pasar”.

En la vereda opuesta, la realidad contractual marca que Messi tiene vínculo con Inter Miami hasta el final de la temporada 2028 de la MLS. Al renovar, expresó: “Desde que llegué a Miami soy muy feliz”. Sin embargo, el propio Leo nunca ocultó su sentimiento por la Lepra, a la que definió como su “casa”, aunque también fue claro al priorizar a su familia. Así, el sueño de que Messi vuelva al fútbol argentino sigue latente y alimentando la ilusión rojinegra.